Deportes Concepción ve salir a uno de sus grandes emblemas tras ascenso: “Llegó el día de…”

Uno de los caras nuevas que tendrá la Liga de Primera 2026 será Deportes Concepción, que vuelve a la categoría de honor del fútbol chileno.

El cuadro lila timbró su retorno a Primera tras una emocionante final de la Liguilla del Ascenso ante Cobreloa, tras ganar por 3-2 en Calama con un gol en el tiempo agregado.

Ahora el elenco penquista tiene que armar un nuevo plantel, con otros objetivos, debido a que se formó para luchar en la Segunda División en 2025 y terminó encontrando un lugar en la máxima categoría.

Fabián Zombie Núñez se despide de Concepción

Uno de los jugadores que vivieron un doble ascenso con Deportes Concepción es Fabián Núñez. El Zombie llegó en 2024 al cuadro sureño y celebró el acceso por secretaría a la B y luego el triunfo ante Cobreloa en la Liguilla.

El volante ofensivo no será parte del proyecto del Conce en Primera, es por ello que se despidió el equipo lila, al que le tomó mucho cariño.

“Llegó el día de despedirme de este hermoso club, del cual me voy muy agradecido, primero por la directiva que me contactó y confió en mí para ser parte no tan solo de la historia, sino de un proyecto que dio sus frutos y está ahora en Primera División”, escribió el Zombie en sus redes sociales.

Fabián Núñez no sigue en Concepción. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Me voy con sentimientos un poco encontrados porque les puedo asegurar que hice todo lo que estuvo a mi alcance y más para tener el mejor rendimiento posible, pero en esta profesión hay muchas variables que no tan solo dependen de uno”, agregó.

Ahora, Fabián Núñez queda libre y a sus 33 años espera tener otra chance en la Primera B, torneo en el cual ya arrastra mucha experiencia.

