Deportes Concepción retorna a Primera División tras 17 años. El elenco lila logró dos ascensos consecutivos y sus fieles hinchas podrán disfrutar de la categoría de honor.

A pesar de este gran paso, el club piensa en su gente. Y al anunciar la venta de abonos para todo el año, los precios fueron bastante populares, al punto que puede salir poco más de 5 lucas ir a cada partido.

“Después de 17 años, nuestro equipo vuelve a la Primera División. Juntos vamos por nuevos momentos memorables en el estadio y tú mereces vivirlos desde el mejor lugar del estadio”, indica el club por lo que será el año en Collao.

Los precios de los abonos de Concepción

El abono en galería, el más barato de todos, cuesta 120 mil pesos para toda la temporada. En Concepción indican que tiene asegurados 22 encuentros (además del torneo se suma la Copa Chile y la Copa de La Liga), por lo que asistir a cada partido costaría 5.400 pesos.

Deportes Concepción espera una fiesta en Collao todos los fines de semana

Luego vienen ubicaciones un poco más costosas: Tegualda 180 mil, Pacífico 240 mil y Butaca Vip 400 mil pesos. Incluso está el VIP Hospitality, a 900 lucas.

Si los hinchas pagan con la app Tenpo, hay un 10% de descuento en todas las ubicaciones, por lo que aparece conveniente.

“Esta temporada, el precio de las entradas serán dinámicas, y cada partido tendrá su valor según la intensidad del momento”, señalan desde el León de Collao.

Agregan que “con tu abono aseguras tu lugar en mínimo 22 encuentros, disfrutando cada momento, cada gol y cada instante inolvidable sin preocuparte por las entradas”, agregan.

Los tickets se pueden comprar online en www.passline.com y presencialmente en Tienda Deportes FIFA’S desde el 17 de diciembre.