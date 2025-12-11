Si a Nicolás Araya le hubiesen preguntado a mediados de la temporada si pensaba que sería importante en el ascenso de Deportes Concepción probablemente habría dicho que no. El golero, quien vive su segundo año en la institución, parecía correr detrás de Joaquín Muñoz al comienzo de la campaña.

Para colmo, en 2025 el León de Collao anunció como fichaje a Gastón Gómez, el Chila, un portentoso arquero surgido en las inferiores de Racing Club de Avellaneda que cuenta con vasta experiencia en la primera división de Argentina. A priori, dos rivales complejos.

Aunque por esas cosas del fútbol, Araya no sólo tuvo varias oportunidades. Terminó como un punto clave en el cuadro lila que retornó a la máxima categoría del fútbol chileno. Jugó todos los partidos de la Liguilla. Y 19 de la fase regular. “Uno sigue recordando, obviamente hay que disfrutar el momento, pero hay que pensar en 2026 ya”, le dijo el Nico Araya a RedGol.

Nicolás Araya celebra en el estadio Zorros del Desierto junto a Ariel Cáceres. (Pedro Tapia/Photosport).

“Me queda contrato en el club. La idea es seguir en primera división”, apuntó el golero de 26 años, quien registra varias aventuras en el ascenso del balompié nacional: pasó por Deportes Colchagua y General Velásquez, además de haber defendido a los lilas en dos categorías.

Nicolás Araya no desaprovechó las oportunidades en el arco del León de Collao durante 2025. (Eduardo Fortes/Photosport).

Añadió que “siempre la idea es querer jugar. Me encantaría poder jugar en primera división. Lucharé por eso. Y como equipo, mantener la categoría y meternos a copas internacionales. Es lo que todos queremos”. Objetivos osados de un plantel que todavía no sabe si tendrá a Patricio Almendra en la dirección técnica.

“Cuando pasó lo de la desafiliación, la misma gente hacía rifas, fritangas y vendía cosas para sustentar al club. Ellos son tan importantes como nosotros”, expuso Araya, quien todavía se emocion al rememorar el recibimiento de la hinchada del Conce al plantel que devolvió al equipo a la élite nacional.

Nicolás Araya: de dormir en un colchón a celebrar el ascenso con Concepción

Nicolás Araya siente el reconocimiento de los fanáticos por este premio obtenido con Deportes Concepción, que todavía digiere con gusto el ascenso a la primera división. “La gente me demuestra su cariño, por redes sociales, en la calle. Eso igual es bonito”, dijo el oriundo de La Serena.

“Me lo reconocen por lo hecho en la cancha, pero también como persona. Me dicen que soy buena persona, un chico tranquilo y eso habla bien de mí. En Antofagasta me formé con grandes compañeros y entrenadores, estuve en la Copa Sudamericana que se clasificó por primera vez”, repasó Araya en esta charla con nuestro querido Florete.

Tuvo más. “Se dieron cosas importantes. Después me tocó dar la vuelta larga. Llegué a Deportes Concepción y llevamos dos años ya”, contó el Nico, quien tuvo que hacer algunos sacrificios que prefirió mantener en secreto para no alarmar a su círculo más cercano.

¿Qué tuvo que hacer? ¿Dormir en el suelo?

No fue dormir en el suelo. Pero cuando llegué no tenía sábanas, nada. Era una pieza con un colchón y nada más. Ahí tuve que acomodarme. Obviamente yo iba en búsqueda del sueño. Fue duro eso. No lo quería comentar a mi familia ni con mi pareja porque ellos iban a querer que me devolviera o buscar alguna solución. Pero yo tenía que valerme por mí mismo.

¿Tienes algún ídolo o referente en el arco?

Mi papá. Jugaba al arco, obviamente es mi ídolo. Y referente Claudio Bravo, lejos.

¿Y algún extranjero?

Mis dos arqueros que me encantan muchísimo son alemanes: (Manuel) Neuer y (Marc-André) ter Stegen.

Dentro de los atributos que tiene Nicolás Araya también posee uno muy importante: conocer sus limitaciones, que a veces no pasan por una decisión propia, como en este caso. Por eso, le guarda un espacio al deseo de defender la selección chilena. Pero muy consciente de las dificultades.

Nicolás Araya celebra con su compañero Jonathan Espínola, quien sufrió una seria lesión en el duelo ante Cobreloa. (Pablo Quiroz/Photosport).

“Siempre lo he hablado con mi pareja, la Vale. Con un par de amigos igual. Sé que por mi biotipo de arquero es complejo porque en ámbito internacional piden de cierta estatura para arriba. Pero uno nunca deja de soñar, si se da la posibilidad, bienvenido sea. Y si no, es por las cosas que comento. Pero estoy tranquilo, siempre me preparo para competir de la mejor manera”, cerró el Nico Araya.

Pudo saborear algo de lo lindo que a veces deja el fútbol profesional. Mide un metro 77 centímetros, bajo para el nivel internacional. Pero a veces la diferencia es mínima entre un soñador y un ganador. Y no rendirse puede ser la clave.

