ver también Después de épico ascenso: Concepción pone en duda futuro del entrenador para 2026

Nelson Sepúlveda fue el héroe inesperado en el ascenso de Deportes Concepción. Para muchos fue una sorpresa el rendimiento que mostró ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto. También los dos goles que anotó en el reducto enclavado en Calama.

Pero no para él, quien tenía confianza en tener una gran noche durante la temporada 2025. “No me había tocado marcar esta temporada. Lo habíamos hablado con Larrivey: me decía que me faltaba hacer un golcito”, le contó el Sepu a RedGol.

“Yo le decía que iban a llegar los goles importantes. Pero mi labor en el equipo es mantener el equilibrio, jugué más retrasado. Me había tocado poco pisar el área, pero en este partido el profe me soltó un poquito más y pude responder con goles. El equipo ganó y mientras el equipo gane, mi labor es para eso”, recordó el talentoso volante sobre el rol más ofensivo que le encomendó Patricio Almendra.

Nelson Sepúlveda está considerado para jugar en primera división en el León de Collao. (Juan Carlos Moreau/Photosport).

Las sensaciones son de alegría extrema. “Todavía estamos con la euforia, acá se está viviendo una locura en Concepción. Es un hito histórico para la mayoría de la gente, volver a primera después de la desafiliación. Mucha gente sufrió mucho con eso y que el fútbol les dé una alegría lo están disfrutando a full. Se lo merecen”, aseguró el volante, quien jugó en Cobresal y Deportes Melipilla.

Por cierto, el Sepu no sólo se ganó la permanencia en el Conce. También una mejoría en sus condiciones. “Tengo contrato vigente, debo arreglar algunos detalles. Había llegado preparado para la segunda división y ahora con el tema que vamos a primera, querían arreglarme algunos términos. Teníamos que afinar los últimos detalles esta semanita”, reconoció el jugador de 33 años.

Publicidad

Publicidad

Así festejó Nelson Sepúlveda y el Conce ante Cobreloa en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

ver también Nelson Sepúlveda se quiebra tras ser figura en el ascenso de Deportes Concepción: ‘desmiente’ a Larrivey y deja gran mensaje sobre la salud mental

Nelson Sepúlveda, figura en el ascenso de Concepción, bromea con el Penquistao: “Somos los mejores”

Para Nelson Sepúlveda, el ascenso de Deportes Concepción debería ser la ratificación de Almendra en su cargo. “Uno le toma cariño diferente, en lo personal me dio mucha confianza, me hizo liberarme de algunas presiones y ayudó bastante en mi mejora. Hizo un buen trabajo”, dijo el jugador.

“Debería quedarse, supo sacarles rendimiento a muchos jugadores que no eran titulares constantes. Eso es total mérito suyo. Agarró el equipo en una seguidilla de malos resultados y supo revertirlo. Él y su cuerpo técnico son artífices principales de lo logramos”, detalló Sepúlveda.

Publicidad

Publicidad

Antes de Almendra, el Conce era dirigido por el staff técnico de Manuel Suárez, quien suena como carta para dirigir a Deportes La Serena. Y a Sepúlveda le quedó grabado el torneo de la Copa Bío Bío que tuvo a los lilas consagrados como ganadores.

Por eso, tuvo tiempo para hacer bromas. “Se vio este año que la ciudad de Concepción tiene muy buenos equipos, proyectos serios que se armaron de buena forma. Cada cual sacó réditos en su ambiente: U de Concepción campeón en la Primera B, nosotros ascendimos en la Liguilla y Huachipato campeón de la Copa Chile”, dijo el Sepu.

“Fue justo después del receso en la Copa Bío Bío, que la ganamos y quiere decir que somos los mejores de la región, jajaja, le ganamos al campeón de la Copa Chile”, sentenció el talentoso volante, quien entre broma y broma le dio otro cetro más al orgullosísimo León de Collao.

Publicidad

Publicidad

ver también Llegó desde el equipo del Sifup y celebra el histórico ascenso lila: “Deportes Concepción me salvó del retiro”

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Concepción ante Cobreloa