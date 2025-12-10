Es real: Deportes Concepción vuelve al fútbol de honor y será parte de la Liga de Primera 2026 tras superar en la final de los playoffs del ascenso a Cobreloa. Y en el éxito hay varias historias humanas: una de ellas es la de Nelson Sepúlveda.

El mediocampista de 33 años anotó dos de los tres goles del Conce, incluido el agónico tanto que le dio el Ascenso a Los Lilas, sus dos primeras conquistas en el cuadro penquista para totalizar 23 en su carrera.

“Han pasado los días y aún no la creo. Imagínate, conseguir el ascenso en una cancha dificilísima como Calama y hacer yo dos de los tres goles fue maravilloso“, dijo Sepúlveda en conversación con LUN.

Pero no todo fue dulce en la correcta campaña de Deportes Concepción. El volante sufrió en lo profundo de su corazón la lejanía con sus tres hijas, Agustina, Josefa y Lía.

ver también Después de épico ascenso: Concepción pone en duda futuro del entrenador para 2026

Sepúlveda y un año lejos de sus niñas

“Éste es el primer año que estoy lejos de mis niñas y fue el más difícil, porque cuando las cosas no te salen no tienes en quién refugiarte. Cuando a uno le va mal en el trabajo, ¿qué hace? Vuelves a la casa donde están lo seres queridos, y te recargas. Pero yo no tuve ese escudo y lo pasé mal“, expuso.

Publicidad

Publicidad

¿Pensó en tirar la toalla? “Fue una lucha personal súper difícil y me replanteé las cosas, dudé de las decisiones que tomé. Pero mis hijas, mi mami, mi hermano, fueron mi motor para dar batalla“, explicó el héroe del Conce.

“Ellas viven en Ovalle con la mamá. Yo trataba de, apenas me dieran un día, comprar un pasaje. Lo bueno es que acá hay vuelo directo a La Serena, así que me iba hasta allá y luego me tomaba un bus a Ovalle para poder verlas por lo menos un día“, agrega.

ver también La renovación que vivirá el Ester Roa tras los ascensos de U. de Concepción y Deportes Concepción

Nelson Sepúlveda sentencia que “sigo acá, tengo contrato vigente, así que estoy tranquilo, la gente y la ciudad me ha tratado súper bien. Ojalá que el Conce sea un equipo protagonista en Primera División, que no sea mal catalogado como un ascensor. ¿Las niñas? Ya estábamos conversando para que se vinieran. Nos había costado por el colegio, el año pasado tenía que ver el tema de la tómbola, porque acá hay más gente. Nosotros veníamos de El Salvador, donde no era tan difícil encontrar colegios”.

Publicidad