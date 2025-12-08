Nelson Sepúlveda fue más bien un actor de reparto en la campaña de Deportes Concepción, pero se robó la película con una actuación brillante en el partido que definió el ascenso. Le anotó un doblete a Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto.

Y fue la figura de esa noche calameña que terminó con el retorno del León de Collao a la máxima categoría del fútbol chileno. Fue un broche de oro hermoso para un año en que Sepúlveda reconoció haber tenido harto sufrimiento. “Al principio me costó mucho, estuve lejos de mi familia”, aseguró a TNT el ex mediocampista de Cobresal, donde fue campeón.

“Mis hijas estuvieron viviendo en Ovalle por equis motivo. Fuimos un equipo de menos a más, al principio nadie daba nada por nosotros. El equipo se había armado para jugar en Segunda. Después por el fallo pasamos a Primera B, llegaron un par de jugadores y pudimos adaptarnos muy bien a la categoría”, dijo el Sepu en la entrevista que le concedió a TNT Sports.

Nelson Sepúlveda celebró así su primer gol ante Cobreloa en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

Le dejó un mensaje de gratitud al staff encabezado por Manuel Suárez, quien comenzó la campaña en la dirección técnica lila. “Agradecidos al cuerpo técnico anterior obviamente, ellos también fueron parte de esto. Y a toda la gente que nos ayudó. Agradecerme a mí mismo por nunca darme por vencido, a veces lo pasé mal”, manifestó Nelson Sepúlveda.

Fue el momento en que casi se quebró. Literalmente tenía un nudo en la garganta en esa conversación con el periodista Francisco Sougarret. “Me ha tocado siempre remarla de atrás, pero siempre he sido pro equipo. Siempre he preferido que el equipo esté por delante mío”, manifestó el talentoso volante, quien también tuvo un paso por Deportes Melipilla.

“Hoy me tocó marcar dos golazos, agradecido por mis compañeros que desde el principio…espera, espera, espera”, aseguró el Sepu. Y de un momento a otro cortó la entrevista. “Se me arrancó, no quiere perderse la foto”, detalló Sougarret para explicar el repentino final.

La gran emoción de Nelson Sepúlveda tras el ascenso de Deportes Concepción lo lleva a dar un mensaje sobre la salud mental

Nelson Sepúlveda tuvo la llave para derrotar dos veces a Hugo Araya y resultar fundamental en el boleto del ascenso que ganó Deportes Concepción para subir a la máxima categoría. La élite nuevamente contará con el querido cuadro lila en la competencia.

Un premio para el 2025 tortuoso que vivió Sepúlveda, según contó en esta citada entrevista. “Mi hija sobre todo, mi familia de Ovalle, mi hermano que está en Brasil viéndolo, mis amigos que fueron un pilar fundamental, el compita, todos los de las carreras en el Club Hípico. Este año estuve solo y fueron claves para no estar en un hoyo cuando no me citaban, cuando lo pasé mal”, expuso el héroe del León de Collao.

“Agradecido a mí mismo por no darme por vencido y que toda la gente que está luchando contra algo, se dé las gracias. Todos luchamos guerras internas día a día, y al final del día tiene estos momentos la vida y es tan lindo. Ojalá en algún momento tengan esta emoción que tengo yo”, fue el mensaje que decretó Nelson Sepúlveda.

Así celebró Nelson Sepúlveda el segundo gol, que anotó tras un rebote generado por Carlos Morales en la presión alta. (Pedro Tapia/Photosport).

Tuvo más. “Este es un premio muy merecido a nuestro año, muchas gracias a todos. Espero que lleguen bien a sus casas los hinchas que estaban celebrando. Este grupo se lo merece”, manifestó el Sepu. Y llegó el momento en que desmintió con humor a Joaquín Larrivey, quien valoró su excesiva buena energía y lo tachó como un mal jugador de truco.

“Nicolás Araya es un arquerazo”, manifestó Sepúlveda sobre su pareja en este tradicional juego que los inmigrantes españoles llevaron hasta Argentina y Uruguay en el siglo 16, aunque los trasandinos le han añadido sus propias reglas. Como hicieron también con el lenguaje, por cierto.

Nelson Sepúlveda fue el héroe del Conce. Anotó dos goles y regaló tres asistencias en 30 partidos disputados durante la campaña. Registró 1.719 minutos en los lilas. (Pedro Tapia/Photosport).

Araya le devolvió el elogio al Sepu con el desmentido a Larrivey. “Es mi pareja de truco y lo de Larri fue mentira”, expuso el golero surgido en las inferiores de Deportes Antofagasta que terminó con un rol clave en la custodia de la portería en Deportes Concepción.

Revisa el compacto del triunfo de Concepción ante Cobreloa que lo devolvió a primera división