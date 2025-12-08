Uno de los grandes héroe del regreso a la Primera División de Deportes Concepción fue Joaquín Larrivey, el delantero argentino mostró toda su categoría para liderar el plantel en la Liguilla por el Ascenso.

Por lo mismo, en todo el fútbol chileno han valorado el aporte que ha representado el goleador argentino en esta campaña, que a sus 41 años se muestra en plenitud de condiciones.

Algo que dejó en claro Agostina Reinoso, la esposa del goleador, quien le dedicó hermosas palabras en redes sociales, pero donde, además, puntualizó en la clave de su rendimiento.

No dejó de lado en su texto los esfuerzos y sacrificios profesionales que hace Larrivey para estar en forma, lo que le permite rendir a su máxima capacidad en los partidos.

Joaquín Larrivey celebró con el ascenso a Primera de Deportes Concepción. Foto: Pedro Tapia/Photosport

¿Cuál es el secreto de Joaquín Larrivey?

Fue en las plataformas digitales donde la esposa de Joaquín Larrivey aplaudió el triunfo y el ascenso de Deportes Concepción, con el argentino siendo la gran figura.

Por lo mismo, su señora le dedicó sentidas palabras en redes sociales, para dejar en claro que todo el esfuerzo que hace como un tremendo profesional ha dado sus frutos.

“No tengo palabras para describir tu disciplina, tu conducta, tu foco, perseverancia y convicción. Te mereces todo porque sos un gran profesional, pero más todavía porque sos mejor aún como ser humano”, le escribió.

Mira el mensaje:

