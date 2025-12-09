De una forma épica e histórica, Deportes Concepción firmó su regreso en gloria y majestad a la Liga de Primera después de 18 años, tras vencer en la última jugada del partido a Cobreloa, en Calama, por la definición de la Liguilla en Primera B.

Parte fundamental en la consecución de este logro fue el trabajo que realizó Patricio Almendra como entrenador, luego de tomar el lugar que dejó Manuel Suárez tras una mala racha, y pasó de ser interino a conseguir el regreso a la máxima categoría.

Sin embargo, y por muy increíble que parezca, a pesar de ser un histórico de la institución y del logro deportivo, el estratega no tiene garantizada su continuidad en Concepción para la temporada 2026. Y lo reveló el propio presidente del club, Diego Livingstone.

Concepción pone en duda futuro de Almendra para 2026

En conversación con Radio Bío-Bío, el directivo lila manifestó respecto a la situación de Almendra que “él era un entrenador interino, llegó ante la salida de Manuel, le dimos la confianza a él, hizo la tremenda pega, se logró el ascenso“.

“Pero también se habló que él volvía a las divisiones inferiores, que es donde estaba anteriormente, donde entró”, agregó el presidente de Concepción, quien aclaró que su continuidad dependerá de una evaluación más profunda por parte del club.

“Tenemos que ver qué es lo que él quiere para su futuro, qué es lo que él piensa, dónde él quiere estar y cómo podemos congeniar para seguir adelante. Si quiere seguir en el primer equipo tenemos que evaluarlo, porque pasamos a una edición bastante más compleja, donde se compite, hay otra cara en la competencia, entonces hay que evaluar”, finalizó Livingstone.

Los números del técnico lila en 2025

Entre el tramo final de la fase regular de Primera B, más la Liguilla, Patricio Almendra registró un rendimiento del 57.78 por ciento, en base a siete victorias, cinco empates y tres derrotas.

Así quedó en la Tabla de Posiciones el “León de Collao”

