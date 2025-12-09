La renovación que vivirá el Ester Roa tras los ascensos de U. de Concepción y Deportes Concepción

El Estadio Ester Roa será protagonista durante la temporada 2026 de la Liga de Primera gracias a los ascensos de U. de Concepción y Deportes Concepción. Por eso, desde la Región del Biobío hicieron un importante anuncio.

Pensando en toda la acción que tendrá el próximo año, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, informó que harán una importante mejora al recinto penquista.

“En un par de semanas cambia radicalmente todo el escenario deportivo en el fútbol chileno y Concepción se transforma en protagonista,y eso lleva a varias cosas que tenemos que hacer como municipio de Concepción”, declaró.

“Lo primero que vamos a hacer es un cambio de césped planificado para que Deportes Concepción y la Universidad Concepción, y quizás Fernández Vial, tengan el uso de la cancha y del estadio durante el 2026″, informó.

El alcalde de Concepción confirmó mejoras para el Estadio Ester Roa | Photosport

Anuncian importantes mejores al Ester Roa tras los ascensos de U. de Concepción y Deportes Concepción

El anuncio se dio después de que, este martes 9 por la mañana, distintas autoridades políticas de la Región del Biobío llegaran al Estadio Ester Roa para celebrar con el plantel de Deportes Concepción.

“Estamos viendo, a través de recursos municipales más el gobierno regional, hacer un cambio más grande, que sea ojalá un césped con pasto híbrido y alguna mejora al estadio“, anunció también el alcalde de Concepción.

“Creo que con el equipo técnico que tienen los cancheros y el administrador, podemos generar que la cancha esté en buenas condiciones durante 2026“, valoró después.

“Este anuncio se hizo, se lo dijimos a los jugadores hoy día en el desayuno. Hemos hablado y vamos a tener una reunión la semana con los clubes de la zona“, concluyó Héctor Muñoz.