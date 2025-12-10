Finalmente Colo Colo decidió ratificar a Fernando Ortiz como entrenador para el 2026. Pese al pésimo cierre de año que tuvo el argentino en el Cacique, el directorio de Blanco y Negro aprobó de manera unánime la continuidad del Tano en el cargo.

Esta decisión podría abrir un nuevo foco de conflicto en el Popular, sobre todo tras las críticas que Arturo Vidal se mandó el pasado domingo tras la dura derrota ante Audax Italiano en el Estadio Monumental.

Ya hay voces que apuntan a un posible quiebre entre el King y el entrenador trasandino, algo que fue abordado en duros términos por el propio Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que controla los destinos albos.

Mosa responde a Vidal por sus críticas a Ortiz en Colo Colo

El mandamás albo declaró a los medios tras la reunión de directorio que “todos los jugadores se deben a lo que dicte el técnico de Colo Colo. Es decir, deben seguir los parámetros, las conductas, los trabajos que determine el DT y su cuerpo técnico. Es lo que deben hacer todos”.

Fernando Ortiz seguirá como DT de Colo Colo tras el apoyo unánime del directorio de Blanco y Negro. | Foto: Photosport.

“Lo que dijo Arturo Vidal o lo que dijeron algunos otros jugadores, la verdad de las cosas que es historia. A nosotros lo que nos convoca hoy día es mirar el futuro de Colo Colo. Ellos son jugadores del club y tienen que presentarse a la pretemporada cuando sea el 2 o 3 de enero y seguir las instrucciones que les dé el técnico”.

Para cerrar, el puertomontino aseguró fuerte y claro que “el jefe directo de los jugadores no soy yo, no es el gerente deportivo, no es el gerente general… es el director técnico de Colo Colo, que en este caso es Fernando Ortiz, que acaba de ser ratificado. Al que no le guste la decisión que tomó el directorio, tendrán que ellos ver qué hacer”.

Así las cosas, Arturo Vidal tendrá que aceptar a Ortiz como DT del Cacique para el 2026. El King perdió la titularidad con el argentino estos meses, algo que sin duda pesará en el inicio de la pretemporada de los albos.

