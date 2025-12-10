Son horas agitadísimas las que está viviendo Colo Colo. El final del pésimo 2025 que atravesaron los albos hace que se tomen medidas extremas de cara al próximo año, donde al no haber competencias internacionales habrá que abaratar bastante los montos en el Popular.

Uno de los que está en el limbo es Fernando Ortiz, de quien se definirá su futuro esta tarde en la junta extraordinaria de directorio en Blanco y Negro. Pese a que tiene contrato vigente, ya se habla de una posible salida anticipada tras no poder llevar al Cacique a la Copa Sudamericana.

Además, al interior del plantel las relaciones no son de las mejores. Es más, incluso ya hay voces que apuntan a que la dirigencia alba tendrá que elegir entre el propio Ortiz y Arturo Vidal de cara al 2026.

ver también ¿Se van todos? La lapidaria visión de Fernando Ortiz sobre los 9 de Colo Colo

En Colo Colo deben elegir entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal

Fue el periodista Cristián Arcos el encargado de dar esta información, asegurando en ADN Radio que “en Colo Colo es Ortiz o Vidal para el próximo año. Si se queda Ortiz se tiene que ir Vidal, y si se queda Vidal se tiene que ir Ortiz. Es así de simple”.

El futuro de Ortiz en Colo Colo se someterá a juicio en Blanco y Negro. | Foto: Photosport.

“Yo creo es muy difícil que Ortiz siga en Colo Colo, porque además están los resultados, donde le ganó a los que están más abajo en la tabla no más. No pateó mucho el tablero y entregó el equipo en el mismo lugar que lo recibió”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el comunicado detalló que “desde las declaraciones que dio Vidal, donde dijo que no había nadie mejor que él, la situación se complejizó con Ortiz. Incluso hubo episodios incómodos, donde el DT alzó la voz y Vidal no se lo esperaba”.

ver también “Imposible que trabajen juntos”: En Colo Colo hablan del quiebre entre Vidal y Ortiz

Los números de Fernando Ortiz en el Cacique

El Tano Ortiz dirigió en Colo Colo un total de nueve partidos con cuatro victorias, un empate y cuatro caídas, lo que da un discretísimo 48.14% de rendimiento. Con los albos el argentino fue incapaz de abrochar una clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2026.