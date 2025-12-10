Colo Colo comienza a hacer los balances luego de un centenario que fue horrible y muy lejos del que se prometía. El Cacique está pensando en refuerzos y hace un análisis de los jugadores que no dieron el ancho, con un foco en particular para Fernando Ortiz.

El Tano, que todavía no sabe si seguirá en la banca, sí dejó en claro los puestos que quiere reforzar. Y si bien no es prioridad, el centrodelantero es uno de los puestos en los que sumaría variantes.

En las últimas semanas se confirmó que Salomón Rodríguez será uno de los nombres que partirá, pero puede no ser el único. La valoración que ha hecho el DT de los otros 9 que tiene a disposición no es buena, lo que podría provocar un terremoto en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz no está conforme con ninguno de los 9 de Colo Colo

Fernando Ortiz no está conforme con los centrodelanteros que tiene Colo Colo. El Tano cortó a Salomón Rodríguez y ahora podría tener importantes novedades con Marcos Bolados y Javier Correa, los que le quedan por ahora para ese puesto en 2026.

Además de Salomón Rodríguez, Javier Correa y Marcos Bolados no son del gusto de Fernando Ortiz para Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en Dale Albo Am que el DT no está contento con el Toro. “Si bien tiene contrato y va a seguir, de la información que manejo tampoco es un jugador que convenza al Tano Ortiz. Hay muchas cosas que pueden cambiar de si sigue o no y de quién sea el DT. Pediría otro 9 porque no lo termina de convencer“.

En esa misma línea, el reportero albo abordó el caso de Marcos Bolados, quien renovó sin explicación y ahora puede irse. “Hoy nada es verdad. Nada. Que es una posibilidad que le quieran buscar salida es otra cosa, pero es un jugador con contrato vigente. Tampoco convence al Tano Ortiz, no le gusta. De ahí a que se vaya, imposible de descifrar“.

Además, Edson Figuera aprovechó de referirse al rumor del regreso de Damián Pizarro para la temporada 2026. “En algún momento pregunté a Colo Colo y me dieron un rotundo no“.

De hecho, remarcó que en su caso “Colo Colo tiene que sentarse con Felicevich por Brayan Cortés, Arturo Vidal, los casos de Cepeda y Pizarro… entonces, en algún momento te puede decir que saca a Cortés, a Vidal, pero que traigan a Damián para recuperarlo. Esas cuestiones pasan en el fútbol y, desde ahí, no descarto que se pueda abrir esa posibilidad“.

Finalmente, el reportero albo avisó que por ahora esto no se ha puesto sobre la mesa de Blanco y Negro. “No digo que esto vaya a pasar, hay cosas que se dicen que no se han conversado“.

Todo indica de que Colo Colo saldrá a buscar un 9 en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique no quedó conforme con el rendimiento de sus actuales centrodelanteros y apostaría por renovar caras.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

A la espera de saber si Fernando Ortiz seguirá al mando, Colo Colo disfruta de unas vacaciones antes de iniciar los trabajos para el 2026. El Cacique comenzará la pretemporada el próximo 3 de enero y contempla un torneo amistoso en Uruguay.

