El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue volando a velocidad crucero en la fase de liga de la Europa League 2025-26. Los sevillanos derrotaron por 1-3 a Dinamo Zagreb en Croacia, por la sexta fecha, y restando dos partidos para el final de la ronda es tercero en la tabla bien encaminado para seguir en la competencia internacional.

Tras el duelo, el ingeniero chileno manifestó que “hicimos un partido muy completo. En el primer tiempo controlamos el ritmo del juego, presionamos bien e hicimos tres goles“.

“En el segundo tiempo quisimos bajar el ritmo y tener más el balón. Nos hicieron un gol a balón detenido y luego nosotros tuvimos algunas oportunidades más. En términos generales, me deja contento la madurez del equipo para lograr los tres puntos“, agregó el DT.

Pellegrini complementa que “este equipo siempre es competitivo en las competiciones que disputa. En ese aspecto, el plantel va distribuyendo esfuerzos entre torneos. El año pasado llegamos a la final. Este año vamos bien encaminados, pero todavía falta un trecho“.

Pellegrini por ahora no piensa en refuerzos

Por otro lado, al DT le consultaron por la necesidad de refuerzos, especialmente un delantero. Pellegrini esquivó la pregunta.

Pellegrini disfruta una nueva victoria con Real Betis.

“Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Primero debemos sacar los partidos adelante y conseguir los tres puntos en Vallecas“, expuso.

El chileno sentenció que “hay un plantel que no lo ha hecho nada mal. Hay que respaldarlo, porque está respondiendo. Ya veremos en el futuro. Por ahora estoy muy contento con el plantel“.

El próximo desafío del Real Betis y Manuel Pellegrini será este lunes 15 de diciembre, como visita ante Rayo Vallecano por la fecha 16 de La Liga, con la misión de mejorar el sexto lugar en la tabla del doméstico español.

