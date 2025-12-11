Este jueves vuelve la acción de la Europa League y contará con participación chilena de la mano de Manuel Pellegrini, quien viajará con el Real Betis para enfrentar al Dinamo Zagreb.

El equipo dirigido por el Ingeniero llega al compromiso europeo después de un complicado resultado obtenido en La Liga, donde cayó por 5-3 ante el Barcelona.

¿Dónde ver al Dinamo Zagreb vs. Real Betis por Europa League?

El enfrentamiento entre Dinamo Zagreb y Real Betis por la fecha 6 de la Europa League se jugará este jueves 11 de diciembre a partir de las 14:45 horas de Chile en el Estadio Maksimir de Zagreb.

ESPN confirmó que el duelo será transmitido por TV en Chile. Sin embargo, será de manera exclusiva por la señal básica de ESPN y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de streaming mediante la plataforma DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan premium.

