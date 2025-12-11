Es tendencia:
“Firmará contrato a largo plazo”: U de Chile alista un bombazo en el mercado y tiene “listo” al nuevo DT

Ante las negociaciones en montos para el adiós de Gustavo Álvarez, Azul Azul se movió rápido con su reemplazo para el 2026.

Por Nelson Martinez

La U renueva su banca tras el adiós de Álvarez.
Se mueve con todo el mercado de pases nacional, y ahí U de Chile tiene un curioso caso. Es que mientras aún están en el tira y afloja con los dineros para acordar la salida de Gustavo Álvarez, un prestigioso DT se acerca.

Ya caída la opción de Francisco Meneghini, fue el nombre de Renato Paiva el que apareció durante esta semana. Y lejos de ser humo, la figura del portugués parece estar cada vez más cerca del CDA.

Es más, las conversaciones ya existen y parecieran llegar a buen puerto. Por eso, se espera que una vez sea oficial el adiós de Álvarez, la U abroche definitivamente al nuevo dueño de la banca.

U de Chile apunta a un proyecto de largo plazo

Renato Paiva está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de U de Chile. Eso, una vez quede definida la salida de Gustavo Álvarez, quien sigue negociando montos para que el club lo deje salir.

Renato Paiva en el Mundial de Clubes /Getty Images

“Universidad de Chile tiene negociaciones muy avanzadas para que Renato Paiva sea el entrenador del club. Las charlas se encuentran en la etapa final y, de cerrarse todo, se firmará un contrato a largo plazo“, informó el periodista César Merlo.

Paiva viene de un corto paso por el Fortaleza de Brasil, donde previamente dirigió al Botafogo en el Mundial de Clubes. Ahí se anotó el triunfazo de su carrera, derrotando al PSG.

En su carrera registra pasos por el Benfica B, Independiente del Valle (fue campeón), además de campañas en el fútbol mexicano, donde comandó al León y el Toluca.

