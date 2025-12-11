Universidad de Chile comienza a despejar los rumores en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde es el técnico Renato Paiva quien lidera las preferencias para reemplazar a Gustavo Álvarez.

El entrenador portugués está en conversaciones con la U para poder arribar al país, aunque hay una importante diferencia económica para cerrar un contrato en las próximas horas.

Más allá de que esta temporada fue despedido en Botafogo y luego del Fortaleza, hay un hecho que marcó el año del entrenador y que todavía da que hablar en el fútbol de Brasil.

Esto, porque en el Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos, logró vencer por 1-0 al París Saint-Germain liderado por Luis Enrique, que venía de ser campeón de Champions League.

El Botafogo de Renato Paiva venció al PSG de Luis Enrique en el Mundial de Clubes. (Photo by Harry How/Getty Images)

ver también Gonzalo Fouillioux destapa la verdad del acuerdo del técnico Renato Paiva con U de Chile

Renato Paiva dio el gran golpe del Mundial de Clubes

Fue en la previa del duelo entre Botafogo vs PSG en el Mundial de Clubes, que enfrentó al campeón de la Copa Libertadores y el de Champions League, que Renato Paiva sorprendió con una declaración: “El cementerio del fútbol está lleno de favoritos”.

Publicidad

Publicidad

Algo que explotó luego de que el cuadro brasileño venció a los dirigidos por Luis Enrique por 1-0 con gol de Igor Jesús, en un marcador que dio la vuelta al mundo.

“Matamos al PSG con el mismo veneno. Ser un equipo excelente, jugar juntos, todos defendiendo, todos atacando, ese es el gran secreto. Ellos compiten así y ganan, eso fue lo que hicimos”, declaró Paiva tras el partido.

Una ilusión que esperan tener en Universidad de Chile si logran llegar a un acuerdo económico, por lo que ya están en conversaciones para lograrlo.

Publicidad

Publicidad

Mira el compacto del partido: