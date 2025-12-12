Es tendencia:
Gravísimo: acusan intervención de representantes en el rumor de Matías Palavecino a Colo Colo

El nombre del 10 de Coquimbo Unido apareció en la órbita del Cacique y existe una razón detrás de esa especulación.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Palavecino define su futuro.

La temporada de humo está completamente abierta, debido a que los clubes chilenos empiezan a anotar sus primeros fichajes de cara a la temporada 2026.

Uno de los clubes que más noticia genera en el mercado es Colo Colo, a pesar que Blanco y Negro tiene un presupuesto diminuto de cara a la Liga de Primera 2026.

El último gran cotilleo que protagonizó el Cacique tiene al volante ofensivo Matías Palavecino en la boca de todos, porque se instaló el rumor que los albos se lo quieren arrebatar a Universidad Católica.

Ni U Católica, ni Colo Colo: periodista de TNT Sports avisa que poderoso equipo se acerca a Matías Palavecino

Ni U Católica, ni Colo Colo: periodista de TNT Sports avisa que poderoso equipo se acerca a Matías Palavecino

Daniel Arrieta analiza la opción de Matías Palavecino a Colo Colo

El posible interés de Colo Colo por el volante que salió campeón con Coquimbo Unido, donde terminó contrato, fue analizada por el periodista Daniel Arrieta, quien en TNT Sports dio a conocer una fuerte versión.

El reportero que cubre el día a día del elenco popular indicó que Palavecino no está tan cerca del Monumental como se dice, y que la opción es más bien un rumor creado por los representantes del zurdo, en este caso la empresa argentina Score Fútbol.

Matías Palavecino busca equipo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Matías Palavecino busca equipo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Me decían que puede ser una jugada de quienes representan a Matías Palavecino para que aparezca este interés de Colo Colo y para que finalmente la Universidad Católica apure las negociaciones“, dijo el periodista.

“¿Es un hombre que está en la carpeta? Sí. ¿Es prioridad? No. Pero puede aparecer como una alternativa para Colo Colo”, agregó.

Matías Palavecino busca equipo para 2026, luego de ser una de las grandes figuras del campeón Coquimbo Unido.

Éxodo Monumental: Colo Colo sorprende y tiene a su séptimo cortado en el mercado de fichajes

