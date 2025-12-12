La temporada de humo está completamente abierta, debido a que los clubes chilenos empiezan a anotar sus primeros fichajes de cara a la temporada 2026.

Uno de los clubes que más noticia genera en el mercado es Colo Colo, a pesar que Blanco y Negro tiene un presupuesto diminuto de cara a la Liga de Primera 2026.

El último gran cotilleo que protagonizó el Cacique tiene al volante ofensivo Matías Palavecino en la boca de todos, porque se instaló el rumor que los albos se lo quieren arrebatar a Universidad Católica.

Daniel Arrieta analiza la opción de Matías Palavecino a Colo Colo

El posible interés de Colo Colo por el volante que salió campeón con Coquimbo Unido, donde terminó contrato, fue analizada por el periodista Daniel Arrieta, quien en TNT Sports dio a conocer una fuerte versión.

El reportero que cubre el día a día del elenco popular indicó que Palavecino no está tan cerca del Monumental como se dice, y que la opción es más bien un rumor creado por los representantes del zurdo, en este caso la empresa argentina Score Fútbol.

Matías Palavecino busca equipo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Me decían que puede ser una jugada de quienes representan a Matías Palavecino para que aparezca este interés de Colo Colo y para que finalmente la Universidad Católica apure las negociaciones“, dijo el periodista.

“¿Es un hombre que está en la carpeta? Sí. ¿Es prioridad? No. Pero puede aparecer como una alternativa para Colo Colo”, agregó.

Matías Palavecino busca equipo para 2026, luego de ser una de las grandes figuras del campeón Coquimbo Unido.

