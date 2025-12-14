Es tendencia:
Colo Colo

La movida que planea Colo Colo para asegurar a un gran refuerzo: “Es la situación más cercana…”

El cuadro de Macul ya puso su ojo sobre uno de los grandes jugadores del 2025. Las agujas pueden girar a su favor.

Por Jose Arias

El defensa que quiere Colo Colo.
Se comienza a armar el naipe para Colo Colo. El cuadro popular intenta tener un buen plantel de cara al 2026, año en el que competirá únicamente a nivel nacional.

En ese sentido, el éxodo de jugadores es importante en el Cacique. Pero, mientras muchos salen, varios tienen que llegar. Colo Colo se concentra, por el momento, en el mercado local y empiezan a surgir nombres.

Hay uno que tiene una ventaja clara y que debería estampar su firma en Macul. Aún no está del todo ratificado, debido al interés que ha despertado en otros lados, pero Colo Colo tendría bastante avanzado.

A un paso de Colo Colo

Disfrutó de las mieles de la gloria y ahora quiere recalar en uno de los grandes del país. Se trata de Bruno Cabrera, central de Coquimbo Unido, quien estaría casi listo en Colo Colo, pese a manejar otras dos ofertas.

El defensa argentino nacido en La Plata tiene como primera opción al Cacique en el mercado nacional, pese a ser pretendido desde su país. Así, por lo menos, lo aseveró el periodista de Radio ADN, Leonardo Burgueño.

“Hoy la situación más cercana para Bruno Cabrera en Chile es Colo Colo. Y la opción de Colo Colo es el cambio por Cristián Zavala: Coquimbo quiere a Zavala y Colo Colo quiere a Cabrera. En esa negociación se pueden sentar con los dos para que Zavala siga en Coquimbo y Cabrera pase al Monumental”, enfatizó el periodista.

¿Cuáles fueron los números de Bruno Cabrera en Colo Colo?

Bruno Cabrera jugó 27 partidos en la Liga de Primera y otros nueve en la Copa Chile. Anotó en cinco oportunidades durante la campaña del conjunto pirata y, en total, jugó el 89% de los minutos posibles en el año.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

