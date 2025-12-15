Colo Colo sigue las negociaciones para renovar el plantel de cara al 2026. La zona que tiene prioridad es la defensa tras la salida de jugadores como Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor. Por lo que el mercado de fichajes de los albos tendrá varias novedades.

En el horizonte el nombre más cercano es Bruno Cabrera. El defensa de 28 años fue pieza fundamental en Coquimbo Unido y ahora suma bonos para ser el nuevo central de Fernando Ortiz. El tema es que su negociación se entrampa y ahora hasta hay un nuevo club que busca contratarlo.

ver también “La más cercana”: Fernando Ortiz está a detalles de cerrar el primer gran fichaje de Colo Colo

Así lo informó Leo Burgueño en Pelota Parada, donde confirmó que no será tan fácil para Colo Colo el arribo del defensa nacido en La Plata.

“Tiene que definirse antes del 24, hay un club argentino muy interesado en llevarse a Bruno Cabrera. Están dispuestos a pagar la cláusula de 600 mil dólares ya que no es muy alta”, lanzó fuerte y claro en TNT Sports.

Incluso volvió a confirmar que la fórmula implica a Cristian Zavala, pero que el plazo final será el viernes en la reunión de ByN. Por lo que de no tener novedades en dicha fecha, será el primer gran tropezón en este mercado.

ver también Fue ofrecido a Colo Colo: La llamativa frase que lanzó César Munder cuando le anotó a los albos

“Ahora el trueque entre Zavala y Cabrera es conocido, pero debe definirse a más tardar el viernes”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

¿Qué jugadores busca Colo Colo para el 2026?

Según indicaron en TNT Sports, la prioridad en Colo Colo la tiene la defensa. Por lo que se buscan dos centrales y un lateral derecho para el 2026. Además se está en negociaciones con un portero y está en veremos el delantero que reemplace a Salomón Rodríguez y sea el nuevo acompañante de Javier Correra.