El libro de pases de la Liga de Primera está abierto de par en par y uno de los equipos que tiene que llenar su página es Colo Colo, porque el cuadro albo tiene que reforzarse mucho de cara a 2026.

El Cacique va a dejar partir a muchos jugadores tras la mala campaña de 2025, es por ello que debe realizar varias contrataciones, con un piso de cinco fichajes, para así satisfacer los deseos del entrenador Fernando Ortiz.

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, tiene mucho trabajo y este viernes tiene que presentar sus avances al directorio de la concesionaria, que se reúne para analizar el armado del plantel 2026.

Colo Colo tiene en la mira a Maximiliano Gutiérrez como fichaje

Hace años que hay cierta complicidad entre Universidad de Chile y Huachipato, de hecho, muchas voces indican que Azul Azul es liderado en las sombras por Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, ex directivos del elenco acerero.

Colo Colo se quiere entrometer en esa “relación”, ya que según información que maneja RedGol, tiene hace tiempo en la mira a Maximiliano Gutiérrez como posible fichaje, quien por obvias razones también ha sonado en la U.

Morón tiene en su lista de posibles refuerzos al puntero derecho, quien puede tomar más fuerza si se concreta la venta de Lucas Cepeda al fútbol extranjero.

La operación no se ve para nada sencilla, debido a que Maxi Gutiérrez tiene contrato con Huachipato hasta diciembre de 2027 y su carta está evaluada (según Transfermarkt) en 1 millón de dólares, monto elevado para las pobres arcas de ByN.

Colo Colo busca fichajes y esta semana va a ser crucial en el estadio Monumental.