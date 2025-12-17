Colo Colo vive una semana clave para definir a los primeros refuerzos que llegarán al Monumental en el mercado de fichajes. Debería haber novedades este viernes 19 tras una reunión de Blanco y Negro.

Se habla de que se cerraría la llegada de Matías Fernández como primer fichaje de la temporada 2026, además de que se tomarían decisiones sobre los jugadores que tienen contrato y pueden salir, y también sobre todos los que vuelven de sus respectivos préstamos.

En cuanto a otros posibles refuerzos, Bruno Cabrera ha aparecido como opción en la defensa del Cacique. Sin embargo, hay una confusa situación que de seguro también tendrán en evaluar en Blanco y Negro.

El central de 28 años tiene contrato hasta 2026 con Coquimbo Unido, así que el club se sienta a escuchar ofertas. Es ahí donde aparece un problema, porque la cláusula de salida del jugador deja algunas dudas en Colo Colo y los otros clubes interesados en él.

Hay discrepancias sobre el monto que Colo Colo debería pagar por Bruno Cabrera | Photosport

Confusión por Bruno Cabrera, el refuerzo que busca Colo Colo

Dale Albo reveló que Coquimbo Unido pide 1.1 millones de dólares por la carta de Bruno Cabrera. Sin embargo, hay una información que contradice esa versión y avisa que los piratas solo poseen 50% del pase, por lo que solo podrían pedir 650 mil dólares.

Los planes del representante del jugador serían respetar este último monto, lo que facilitaría todo para el Cacique, pero en Coquimbo no estarían de acuerdo. Todo esto podría complicar la salida del jugador argentino formado en Estudiantes de La Plata.