Este temporada 2025 está llegando a su fin con Coquimbo Unido como el gran equipo del año. Los Piratas fueron campeones de la Liga de Primera con puño de hierro y hora deberán saber afrontar un duro mercado de fichajes, donde de seguro varias de sus figuras evaluarán dejar el club.

Uno de esos jugadores que podría partir es Bruno Cabrera, defensor argentino de 28 años que ha sido clave para entender los poquísimos goles que recibió el pirata en esta temporada. El nacido en La Plata es un pilar en la retaguardia del equipo de Esteban González, por lo que es normal que comience a recibir ofertas.

Y ojo, que estas ya están comenzando a llegar. Sin ir más lejos, equipos como Colo Colo y Universidad Católica han preguntado por sus servicios, algo que tiene al trasandino bastante contento al pensar en su futuro.

La joya de Coquimbo Unido que se puede ir a Colo Colo en este mercado

En conversación con el sitio AS Chile, Cabrera aseguró que “es una alegría que clubes como Colo Colo y Universidad Católica, grandes del país y de Sudamérica, se fijen en uno”.

“Hay que seguir trabajando donde toque el año que viene. Coquimbo es una buena opción para seguir. Veremos lo que pasa a final de año. Tengo contrato vigente y ya estoy pensando en como será el próximo año en Coquimbo. Pero si llega alguna oferta formal, se hablará en el club”, agregó.

Para cerrar, el defensor avisó que “a uno lo ilusiona jugar la Copa Libertadores, pero no depende solo de mí. Cuando termine el torneo nos sentaremos a ver lo que pasa, pero quedarme en Coquimbo sería una linda opción”.

Los números de Bruno Cabrera en Coquimbo Unido

El defensor argentino de 28 años ha jugado un total de 36 partidos en este 2025 con Coquimbo Unido, siendo 27 por la Liga de Primera y nueve por la Copa Chile. Suma cinco goles y una asistencia en 3.185 minutos.

Cabrera lleva tres temporadas con los Piratas, donde suma 73 compromisos con nueves goles y una asistencia. De acuerdo a datos de Transfermarkt, su precio de mercado es de 700 mil dólares.

