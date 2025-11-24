Coquimbo Unido está a solo dos fechas de cerrar un año increíble donde se coronaron campeón por primera vez en su historia de la Liga de Primera. Debido a la gran campaña, son distintos los clubes que han puesto sus ojos en sus figuras, siendo Bruno Cabrera uno de los que podría bajarse del barco.

Según reveló AS, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica buscarían fichar al jugador argentino de 28 años, donde Fernando Ortiz, DT de los albos, tiene la ventaja de haber trabajado con el defensa durante su etapa de reserva de Estudiantes de la Plata.

Pero a pesar del interés que hay en Chile por Cabrera, revelan que una competitiva liga también tiene en su lista al jugador de Los Piratas.

La liga a la que podría llegar Bruno Cabrera

AS reveló que la Liga Mexicana tendría a más de un club interesado en Cabrera, donde señalan que su agencia de representación mantiene conversaciones con distintos equipos.

Asimismo, adquirir al jugador no será tan sencillo, ya que aún tiene contrato vigente con Coquimbo Unido hasta la temporada 2026, donde revelan que su cláusula de salida estaría cerca de los 600 mil dólares.

Bruno Cabrera podría bajarse del barco pirata/Photosport

El gran año de Coquimbo Unido y Bruno Cabrera

El argentino arribó el 2023 a Los Piratas, donde se convirtió en una de sus grandes figuras. Este año, el jugador disputó 26 encuentros, sumando 4 goles y 1 asistencia, convirtiéndose en una pieza fundamental de la defensa.

Coquimbo Unido se coronó campeón de la liga nacional con anticipación, sumando una campaña brillante en donde actualmente suman 71 puntos, a dos fechas para que termine la temporada, y muy lejos de Universidad Católica, que mantiene el segundo lugar con 54 unidades.

El jugador pasa por una gran temporada en Coquimbo Unido/Photosport

Con este resultado, los Piratas se inscribieron en la nueva edición de Copa Libertadores, por lo que comenzarán a preparar el plantel para la competencia internacional.