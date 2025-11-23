En un partido que no desentonó como clásico, Coquimbo Unido derrotó en el final 2-1 a La Serena y se quedó con importantes tres puntos en el torneo. Es que el campeón quedó a un duelo de superar el récord de victorias seguidas del Ballet Azul.

Con ese desafío por delante, euforia total había en el camarín local tras el pitazo local en el Francisco Sánchez Rumoroso. Liderados por Matías Palavecino, los piratas festejaron con todo ante el archirrival.

Y como el triunfo tuvo un sabor especial tras remontarle el duelo a los papayeros, el crack argentino literal tomó la bandera de las celebraciones. Ahí, no se guardó nada a la hora de “pegarle” al equipo granate.

Palavecino luce la corona de Coquimbo ante el archirrival

Matías Palavecino aprovechó la euforia del pitazo final y rápidamente le mandó recado a todo Club Deportes La Serena. Con desafiantes dichos, el volante figura de Coquimbo prendió aún más el Clásico.

Matias Palavecino nuevamente figura en el puerto /Photosport

“Ellos (Deportes La Serena) hicieron tiempo todo el partido, quedó claro quién es el campeón y el que está peleando abajo”, disparó el hábil creador pirata, tras dar vuelta en el final el Clásico.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que Palavecino le volvió a tocar la oreja a La Serena. Al despedirse de la entrevista post partido aseguró que “nos vamos contentos, ellos hablan de más, hay que ser humildes porque la vida y el fútbol da muchas vueltas”.

Coquimbo Unido va ahora por el otro gran objetivo que tiene en el año. Si derrota a U de Chile como visita, pasará el récord de victorias consecutivas (16) que tiene el recordado Ballet Azul.

Publicidad