El Club América está ya pensando en lo que será la próxima temporada y con ellos, las Águilas tendrían en vista una importante salida, la del jugador chileno Igor Lichnovsky.

Según revela el medio TVAzteca, el equipo de André Jardine buscará refuerzos desde fuera del país, donde suenan con fuerza los argentinos Guido Rodríguez y Agustín Palavecino, y para ello deberá liberar cupos extranjeros, teniendo a dos chilenos en mente, Víctor Dávila y Lichnovsky.

El medio revela que el equipo buscará la salida de Lichnosky debido a su irregular temporada, donde ha enfrentado lesiones que lo han alejado de la cancha, además de no poder encontrar su lugar en la oncena titular.

El club al que podría llegar Lichnovsky

En Chile los equipos también comienzan a pensar en lo que será la temporada 2026, donde según reveló Cooperativa Deportes, Universidad de Chile, club donde comenzó su carrera, estaría interesado en contar nuevamente con sus servicios.

Esto sería considerando que el equipo tiene contempladas las posibles salidas de Ignacio Tapia y Nicolás Ramírez, se buscaría reforzar la zona defensiva y Lichnovsky suena para acompañar a Franco Calderón y Matías Zaldivia.

Lichnovsky podría dejar el América la próxima temporada. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también “Despierta gran interés”: en México adelantan quién será el primer refuerzo de U. de Chile

La carrera de Lichnosky

El jugador de 31 años comenzó su carrera en Universidad de Chile el 2011, mientras que el 2014 dio el salto al FC Oporto de Portugal.

Tras esto, el jugador siguió su paso por Europa en donde militó en clubes como Sporting de Gijón y Real Valladolid, para luego llegar a la Liga Mexicana el 2017 firmando por el Necaxa donde estuvo una temporada.

Posteriormente, siguió su carrera en clubes como Cruz Azul, Al Shabab de Arabia Saudita y Tigres de la UANL para llegar al América el 2023.

Publicidad