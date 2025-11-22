Es tendencia:
Golazo chileno en la Champions League de África: ¡sienta a un rival y clava un zurdazo bajo!

Este volante chileno de 26 años fue clave para la victoria del cuadro sudafricano en la Liga de Campeones de aquel continente. ¡Tuvo calma donde muchos tiemblan!

Por Jorge Rubio

Este talentoso volante chileno anotó un golazo en África.
Este talentoso volante chileno anotó un golazo en África.

El Mamelodi Sundowns parecía tener un difícil estreno en la Champions League africana, pero un golazo chileno sirvió para aclarar el complejo panorama. Corría una hora del encuentro y el cuadro de Sudáfrica igualaba 1-1 ante el St Eloi Lupopo de la República Democrática del Congo.

Y el mismo portugués que había anotado el 1-0 parcial, Nuno Santos, se vistió de habilitador para este talentoso mediocampista formado en las inferiores de Cobreloa. Las referencias son para Marcelo Allende, quien tuvo una definición de crack en un lugar donde la tensión abunda.

Allende controló el balón dentro del área rival luego de una cadena de pases cortos precisos del elenco local. Se tomó un tiempo, que también sirvió para sentar literalmente a uno de sus marcadores. Luego de eso, el ex jugador de Magallanes sacó un zurdazo inatajable que se clavó abajo.

Marcelo Allende fue titular en el Mamelodi Sundowns. (Captura).

Casi pidiendo permiso. De hecho, la pelota pegó en el travesaño antes de ingresar al arco y sentenciar el 2-1 parcial del Mamelodi Sundowns, que tuvo un positivo debut en el Grupo C del certamen. El luso Nuno Santos fue quien le puso broche de oro definitivo al marcador.

Revive el golazo del chileno Marcelo Allende en la Champions League africana

Así las cosas, gracias a la victoria que encaminó el golazo del chileno Marcelo Allende, el Mamelodi Sundowns lidera su zona en la Champions League de África. Aunque con los mismos puntos que tiene Al Hilal Omdurman de Sudán, que venció por 2-1 al MC Alger de Argelia.

Eso sí, la mejor diferencia de gol tiene arriba al Mamelodi, que jugará ante el equipo argelino en la segunda fecha. Aquel partido se disputará el 28 de noviembre a las 16 horas. Y Allende tendrá un motivo importante para llegar con mucha confianza a ese duelo. ¡Revívelo!

Tweet placeholder
