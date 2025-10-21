Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad Católica

Fue borrado en la Selección, brilló en Mundial de Clubes y lo busca Católica para 2026

Tras conseguir importantes logros en su paso por el Continente Negro, en Los Cruzados quieren su regreso al país para que sea su nuevo "10".

Por Alfonso Zúñiga

De brillar en Mundial de Clubes a ser opción de refuerzo en Católica para 2026.
© Getty ImagesDe brillar en Mundial de Clubes a ser opción de refuerzo en Católica para 2026.

Universidad Católica está muy cerca de asegurar su presencia en copas internacionales para la temporada 2026, luego de casi tres años sin decir presente, y ya planifican lo que viene con la búsqueda de nuevos refuerzos.

La buena campaña del equipo que dirige el argentino Daniel Garnero ilusiona a los hinchas y a la propia dirigencia, que ya trabaja en busca de sumar incorporaciones, más si se toma en cuenta que una buena cantidad de jugadores terminan contrato en diciembre.

En esa línea, el periodista Bruno Sampieri detalló que Católica posee actualmente cinco nombres en carpeta para un puesto que su técnico quiere reforzar, como es el de volante creativo. Allí aparecen opciones como Luciano Cabral, Matías Palavecino y Diego Valdés.

¡Se iniciaron contactos! Revelan que la UC busca repatriar a jugador de la Roja para el 2026

ver también

¡Se iniciaron contactos! Revelan que la UC busca repatriar a jugador de la Roja para el 2026

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una cuarta alternativa para sumarse a Los Cruzados a partir de enero. Un hombre que está fuera de consideración en la Selección Chilena y que se luciera en el primer Mundial de Clubes en la historia.

Brilló en Mundial de Clubes y es opción de refuerzo en Católica

Si bien el propio Sampieri advierte que desde Cruzados “no existen negociaciones ni nada avanzado“, en caso de que lo hicieran, tendrán que negociar directamente con el club dueño de su pase, con quien renovó contrato hasta junio del 2026.

La referencia es para el volante nacional Marcelo Allende, de 26 años, quien comenzará prontamente su cuarta temporada con la camiseta del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, con la que ya ganó tres ligas nacionales y una Superliga de Clubes de la Confederación Africana (CAF).

Publicidad

De todas formas, es una de las alternativas que maneja Católica para reforzar su plantel con miras al 2026, aunque todo dependerá de si regresan a una Copa Libertadores o deberán pasar por cuarto año consecutivo por fase previa en Sudamericana.

¿Cómo fue la última temporada de Marcelo Allende?

Entre torneos locales, continentales y el Mundial de Clubes, el chileno disputó un total de 1.280 minutos en cancha durante 18 encuentros, en los que registró un gol y tres asistencias.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, Universidad Católica recibirá por primera vez en el Claro Arena a Universidad de Chile, en duelo a disputarse este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas.

Publicidad
Lee también
La noticia desde Peñarol que complica regreso de Cortés a Colo Colo
Colo Colo

La noticia desde Peñarol que complica regreso de Cortés a Colo Colo

Peñarol se aprovecha y "ratea" para quedarse con Brayan Cortés
Colo Colo

Peñarol se aprovecha y "ratea" para quedarse con Brayan Cortés

Peñarol regatea a Cortés a pesar de espectacular estadística como local
Internacional

Peñarol regatea a Cortés a pesar de espectacular estadística como local

Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección
Redsport

Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo