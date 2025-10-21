Universidad Católica está muy cerca de asegurar su presencia en copas internacionales para la temporada 2026, luego de casi tres años sin decir presente, y ya planifican lo que viene con la búsqueda de nuevos refuerzos.

La buena campaña del equipo que dirige el argentino Daniel Garnero ilusiona a los hinchas y a la propia dirigencia, que ya trabaja en busca de sumar incorporaciones, más si se toma en cuenta que una buena cantidad de jugadores terminan contrato en diciembre.

En esa línea, el periodista Bruno Sampieri detalló que Católica posee actualmente cinco nombres en carpeta para un puesto que su técnico quiere reforzar, como es el de volante creativo. Allí aparecen opciones como Luciano Cabral, Matías Palavecino y Diego Valdés.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una cuarta alternativa para sumarse a Los Cruzados a partir de enero. Un hombre que está fuera de consideración en la Selección Chilena y que se luciera en el primer Mundial de Clubes en la historia.

Brilló en Mundial de Clubes y es opción de refuerzo en Católica

Si bien el propio Sampieri advierte que desde Cruzados “no existen negociaciones ni nada avanzado“, en caso de que lo hicieran, tendrán que negociar directamente con el club dueño de su pase, con quien renovó contrato hasta junio del 2026.

La referencia es para el volante nacional Marcelo Allende, de 26 años, quien comenzará prontamente su cuarta temporada con la camiseta del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, con la que ya ganó tres ligas nacionales y una Superliga de Clubes de la Confederación Africana (CAF).

De todas formas, es una de las alternativas que maneja Católica para reforzar su plantel con miras al 2026, aunque todo dependerá de si regresan a una Copa Libertadores o deberán pasar por cuarto año consecutivo por fase previa en Sudamericana.

¿Cómo fue la última temporada de Marcelo Allende?

Entre torneos locales, continentales y el Mundial de Clubes, el chileno disputó un total de 1.280 minutos en cancha durante 18 encuentros, en los que registró un gol y tres asistencias.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, Universidad Católica recibirá por primera vez en el Claro Arena a Universidad de Chile, en duelo a disputarse este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas.

