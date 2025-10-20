Universidad Católica enfrentará a Universidad de Chile en un nuevo clásico. Un partido muy importante para el destino de ambos equipos, donde Daniel Garnero no podrá contar con una figura.

Cruzados y Azules están luchando por el anhelado cupo a Copa Libertadores que entrega el Chile 2, el cual será para el equipo que termine en el segundo puesto del torneo. Por esta razón, el choque que se disputará en el Claro Arena será una verdadera final.

El titular de la UC que no estará ante U. de Chile

En estos momentos, Universidad Católica está en el segundo puesto con 45 puntos, mientras Universidad de Chile se encuentra en el quinto lugar con 42 unidades, aunque con un partido pendiente ante Everton. En caso de ganar ante los Ruleteros, igualarían el puntaje de los Cruzados.

Por todo lo anterior, además de que será el primer clásico en el Claro Arena, es que el encuentro entre Cruzados y Azules será el más destacado de la 25° fecha. Sin embargo, para mala fortuna de Daniel Garnero, no podrá contar con una de sus mayores figuras.

Se trata de Clemente Montes. El extremo estaba al borde de la suspensión por tarjetas amarillas, pero al ver la cartulina de este color ante los Ruleteros, quedó automáticamente suspendido para el próximo encuentro frente a Universidad de Chile.

Montes ha subido su nivel desde la llegada de Garnero a la UC. Incluso, estuvo en la última nómina de La Roja en el amistoso que disputó Chile ante Perú. Será una muy sensible baja que obligará a modificar el bloque ofensivo de los Cruzados.

Clemente Montes suma 29 partidos, 5 goles y 2 asistencias en 2025. Imagen: Photosport

Universidad Católica enfrentará a Universidad de Chile este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena. Una verdadera final por quedarse con el pasaje “Chile 2” a la Copa Libertadores del 2026. Alarma de partidazo.