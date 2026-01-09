Cuestionadísimo. Así quedó el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien está bajo la lupa de Blanco y Negro tras no cumplir el objetivo de clasificar al Cacique a la Copa Sudamericana.

El Tano llegó para enderezar al cuadro albo de los malos resultados obtenidos con Jorge Almirón, pero no lo logró y su equipo quedó en un paupérrimo octavo lugar de la Liga de Primera 2025, fuera de zona de clasificación a torneos internacionales.

El DT argentino se quedó en Colo Colo por la falta de recursos de ByN, sin embargo, desde la concesionaria ya avisaron de manera pública que su continuidad en el club será analizada y debe enfrentar un duro inicio de torneo.

Las 5 primeras fechas de Colo Colo que pueden marcar a Fernando Ortiz

La Liga de Primera 2026 arrancará muy complicada para Colo Colo, que tiene unas cinco primeras jornadas infernales, con el Superclásico ante Universidad de Chile como principal desafío.

El equipo de Ortiz debut ante el siempre complicado Deportes Limache de visita, es decir, será en Quillota o La Calera en cancha artificial. Los albos no le pudieron ganar en los cuatro partidos que jugaron en 2025 a los tomateros.

Luego, Colo Colo tiene dos partidos complejos en el Monumental contra Everton y Unión La Calera, respectivamente, los que debe ganar para que el Tano no se empiece a complicar en el cargo. Tras ello, visita a una de sus últimas “bestias negras”, porque va a Rancagua a jugar con O’Higgins.

Fernando Ortiz está cuestionado en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

En la quinta fecha se desarrollará el Superclásico con la U, partido que puede definir el futuro de Fernando Ortiz, ya sea para bien o para mal. Se puede afianzar en el cargo o una derrota ante el archirrival en el Monumental puede ser su lápida.

Colo Colo tiene un complejo inicio de la Liga de Primera, con cinco partidos que pueden marcar la continuidad de su cuerpo técnico de cara a la temporada 2026.

