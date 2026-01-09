Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Mercado de fichajes: Emiliano Amor se debate entre darle una mano a Colo Colo y un coloso de Argentina

El defensor que quedó libre del Cacique busca equipo para la temporada 2026 y tiene avanzado su regreso a su país natal.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Emiliano Amor busca equipo tras salir de Colo Colo.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEmiliano Amor busca equipo tras salir de Colo Colo.

Uno de los primeros jugadores que timbró su salida de Colo Colo fue el defensor argentino-sirio Emiliano Amor, quien no renovó su vínculo con Blanco y Negro.

El zaguero cumplió un ciclo en el estadio Monumental y quedó con el pase en su poder, por lo que se mueve para encontrar club de cara a la temporada 2026.

El seleccionado sirio de 30 años negocia como jugador libre tras cinco temporadas en Colo Colo y todo apunta a que volverá al fútbol argentino, donde tiene pasos por Vélez Sarsfield, Aldosivi y San Martín de Tucumán.

Se cae otro “calado”: lo pedían a gritos como arquero de Colo Colo y renueva en rival directo

ver también

Se cae otro “calado”: lo pedían a gritos como arquero de Colo Colo y renueva en rival directo

Emiliano Amor tiene chances de firmar en Newell’s y San Lorenzo

Emiliano Amor negocia su regreso al fútbol argentino y el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, contó que tiene dos lindas opciones en su país natal.

Una de ellas tiene relación directa con Colo Colo. Newell’s le pelea al Cacique a Óscar Salomón, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, y si los albos se quedan con el ex Platense, tienen en la mira a Emi Amor.

Emiliano Amor busca equipo en Argentina. Foto: Javier Vergara/Photosport

Emiliano Amor busca equipo en Argentina. Foto: Javier Vergara/Photosport

Publicidad

Además, está la opción de que San Lorenzo de Almagro venda a Jhohan Romaña a River Plate. Si ello se contrata, quieren que el ex colocolino sea su defensor central para la temporada 2026.

Emiliano Amor antes de abrochar su regreso a Colo Colo en 2025 negoció con el Ciclón, pero lo dejó de lado tras recibir el llegado de Blanco y Negro para su regreso a Macul por la partida de Maximiliano Falcón a la MLS.

¿Estilo Maxi Falcón? El historial del central uruguayo que suena en Colo Colo

ver también

¿Estilo Maxi Falcón? El historial del central uruguayo que suena en Colo Colo

Lee también
Agrandan al nuevo Peluca Falcón que está a un paso de Colo Colo
Colo Colo

Agrandan al nuevo Peluca Falcón que está a un paso de Colo Colo

¿Sonó en la U? Los cuatro equipos chilenos que rechazaron a Falcao
U de Chile

¿Sonó en la U? Los cuatro equipos chilenos que rechazaron a Falcao

La avivada de Colo Colo en la venta de Saldivia al Vasco Da Gama
Colo Colo

La avivada de Colo Colo en la venta de Saldivia al Vasco Da Gama

¿Traen un refuerzo por Leandro Fernández? La postura de U. de Chile
U de Chile

¿Traen un refuerzo por Leandro Fernández? La postura de U. de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo