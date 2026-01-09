Uno de los primeros jugadores que timbró su salida de Colo Colo fue el defensor argentino-sirio Emiliano Amor, quien no renovó su vínculo con Blanco y Negro.

El zaguero cumplió un ciclo en el estadio Monumental y quedó con el pase en su poder, por lo que se mueve para encontrar club de cara a la temporada 2026.

El seleccionado sirio de 30 años negocia como jugador libre tras cinco temporadas en Colo Colo y todo apunta a que volverá al fútbol argentino, donde tiene pasos por Vélez Sarsfield, Aldosivi y San Martín de Tucumán.

Emiliano Amor tiene chances de firmar en Newell’s y San Lorenzo

Emiliano Amor negocia su regreso al fútbol argentino y el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, contó que tiene dos lindas opciones en su país natal.

Una de ellas tiene relación directa con Colo Colo. Newell’s le pelea al Cacique a Óscar Salomón, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, y si los albos se quedan con el ex Platense, tienen en la mira a Emi Amor.

Además, está la opción de que San Lorenzo de Almagro venda a Jhohan Romaña a River Plate. Si ello se contrata, quieren que el ex colocolino sea su defensor central para la temporada 2026.

Emiliano Amor antes de abrochar su regreso a Colo Colo en 2025 negoció con el Ciclón, pero lo dejó de lado tras recibir el llegado de Blanco y Negro para su regreso a Macul por la partida de Maximiliano Falcón a la MLS.