Universidad de Chile

El millonario monto que acerca a Lucas Assadi con Atlético Mineiro: muy cerca el acuerdo con la U

Desde Brasil aseguran que ya hay una postura para poder comprar al volante, donde son claves las próximas horas.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi con un pie fuera de la U por ofertón del fútbol brasileño.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTLucas Assadi con un pie fuera de la U por ofertón del fútbol brasileño.

El gran golpe del mercado de fichajes de la temporada 2026 puede estar en Universidad de Chile, pero por una situación que no le gusta para nada a sus hinchas.

Esto, porque desde Brasil aseguran que está cada vez más encaminada la venta de Lucas Assadi al Atlético Mineiro, donde aseguran que el tira y afloja va en una cifra de 4,5 millones de dólares.

Fue el comunicador especialista en la actualidad del cuadro brasileño, Guilherme Frossard, quien reveló en sus redes sociales los nuevos detalles que avanzan en la operación.

Un acuerdo que puede hacer echar atrás aspiraciones en los dos clubes, pero es un acuerdo que puede traer beneficio a la larga. Aseguran que se viven horas definitivas por Assadi.

Lucas Assadi partiría por un millonario monto al fútbol brasileño. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lucas Assadi partiría por un millonario monto al fútbol brasileño. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Atlético Mineiro sube la oferta con una millonaria propuesta a U de Chile por Lucas Assadi

Los nuevos detalles de la negociación por Lucas Assadi

Fue en las plataformas digitales del citado comunicador donde entregó los detalles, donde el Mineiro elevó el monto por Lucas Assadi, donde la U está cerca de dar luz verde.

“Con respecto a Lucas Assadi, aquí está la información en orden cronológico: Atlético Mineiro inició conversaciones y presentó una oferta cercana a los 3,5 millones de dólares. La U recibió bien la oferta, las conversaciones avanzaban bien, pero luego pidieron más (5 millones de dólares)”, explicó.

“Se llevaron a cabo nuevas rondas de negociaciones, y los dos clubes están muy cerca de un acuerdo intermedio (4 o 4,5 millones de dólares) . O el famoso ni tú ni yo”, señaló.

Por lo mismo, asegura que las próximas son claves en la negociación, donde hay confianza que partirá a Brasil: “¿Está firmado? No. ¿Está definitivo? No. Pero todo indica que Assadi será jugador de Galo. Solo una gran sorpresa podría impedirlo”.

Revisa los detalles:

