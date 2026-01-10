Las salidas en el mercado de fichajes de la temporada 2026 pueden seguir en Universidad de Chile, porque es nuevamente el Atlético Mineiro que prepara la artillería con una oferta que será muy difícil de rechazar.

En ese sentido, segun revela el periodista Thiago Fernandes, el cuadro de Belo Horizonte se fue decepcionado tras el primer intento por un porcentaje del talentoso volante y ahora vien con todo por Lucas Assadi.

La nueva propuesta que esperan que sea necesario para negociar con la U, son una oferta por 4 millones de dólares, de manera de poder sentarse a conversar y cerrar un acuerdo.

Algo que, se acerca en gran parte al piso que ha puesto la U de 5 millones de dólares, aunque deben revisar cuánta parte del porcentaje es lo que quieren: ¿Qué dirá Assadi?

Lucas Assadi genera gran interés en Brasil. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

4 millones de dólares por Lucas Assadi

Desde Brasil el tema de Lucas Assadi se roba los medios por el Atlético Mineiro, quienes hacen esfuerzos por poder llevárselo desde Universidad de Chile y se sume al cuadro de Jorge Sampaoli.

Por lo mismo, tras una primera oferta que fue rechazada, ahora quieren poner un buen ofertón sobre la mesa, donde aseguran que son 4 millones de dólares los que quieren ofrecer.

Si bien saben que todavía están bajos del piso que les puso la U, entienden que es un monto para negociar de mejor manera con el club, donde tiene contrato hasta diciembre.

Esto, luego de versiones que apuntan que está todo arreglado económicamente con el jugador, por lo que sólo queda conversar entre los clubes para poder cerrar el acuerdo.

