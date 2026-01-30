Es tendencia:
Fútbol chileno

¿Se cae? El gran problema que tiene Coquimbo Unido con el retorno de Cristián Zavala

Colo Colo anunció la salida de Cristián Zavala con rumbo a Coquimbo Unido, pero el tema dio un vuelco en las últimas horas.

Por Javiera García L.

Colo Colo anunció la salida de Zavala a Coquimbo Unido, pero...
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTColo Colo anunció la salida de Zavala a Coquimbo Unido, pero...

Incertidumbre total por el futuro de Cristián Zavala. Colo Colo anunció que el delantero partiría a préstamo a Coquimbo Unido, pero desde el puerto descartaron tener un acuerdo por el fichaje del jugador.

De hecho, un día después del anuncio que hizo Aníbal Mosa a los medios de comunicación, el atacante llegó a entrenar el Estadio Monumental, dejando claro que su salida no está definida todavía.

En Cooperativa Deportes dieron detalles sobre la situación. Y es que Coquimbo mira con distancia el cambio de parecer que tuvieron los albos con Zavala y cuestionan que, ahora, después de conocerse su lesión, lo quieran mandar a préstamo al equipo campeón del fútbol chileno.

Un gran tema es que Colo Colo no ha entregado el parte médico oficial de la lesión de Zavala. El diagnóstico de una fractura en la rótula de su rodilla derecha se conoció a través de los medios y eso también genera un poco de dudas en el puerto pirata.

Desde Coquimbo exigen claridad a Colo Colo sobre la lesión de Cristián Zavala | Photosport

Desde Coquimbo exigen claridad a Colo Colo sobre la lesión de Cristián Zavala | Photosport

Qué pasa con Coquimbo Unido y Cristián Zavala

En Coquimbo dicen que no tienen información clara y mágicamente ahora Colo Colo cambia de parecer. Por eso toman distancia. No es que esté caído ni que esté desestimado por el cuerpo técnico pirata. Solo quieren tener certeza sobre los plazos de recuperación“, apuntaron en Cooperativa Deportes.

Los próximos días serán claves para que se defina el futuro del jugador. Por su lado, los dos clubes se preparan para debutar en la Liga de Primera: este sábado 31, el Cacique enfrenta a Deportes Limache, mientras que el Pirata choca contra U. de Concepción.

