El verano 2026 quedó marcado por una jugada muy particular. La que realizó el delantero Cristián Zavala durante el amistoso que jugó Colo Colo ante Peñarol, cuando en la definición por penales quiso “picar” el balón y le salió un mamarracho.

Más encima, le provocó una lesión en la rodilla derecha de la cual está en rehabilitación, y por si fuera poco, salió del Cacique para firmar por lo que resta de la temporada 2026 en Coquimbo Unido, para jugar la fase de grupos en Copa Libertadores.

Precisamente en la fase previa 2 del certamen continental, un ex Colo Colo saltó a la palestra por realizar idéntica acción a la de Zavala con mejor precisión, mejor definición y para poner a su equipo en la próxima ronda. Hablamos de Christofer “Canchita” Gonzáles.

Ex Colo Colo le enseña a Zavala cómo picar un penal

El hecho ocurrió en el Estadio Miguel Grau de la ciudad peruana del Callao, donde Sporting Cristal fue local ante el 2 de Mayo de Paraguay, en un lance con marcador global de 2-2 en la ida en Pedro Juan Caballero. La revancha acabó sin goles, y ante eso, se definía todo desde los 12 pasos.

Fue en esta instancia, y cuando el marcador estaba 3-2 en la tanda para la visita, que apareció en escena el ex Colo Colo. “Canchita” tomó la pelota, con la camiseta ’10’ en su espalda, se plantó ante el meta guaraní Ángel Martinez, y de allí se hizo la magia.

Gonzáles picó el esférico con fuerza, precisión y clase, para dejar tendido al portero del 2 de mayo y poner la parcial igualdad, que luego derivó en el triunfo de Sporting Cristal por 5-4, que le valió meterse en fase 3 de Libertadores, donde buscará ante Carabobo entrar a fase de grupos. ¡¡Aprende Zavala!!

