Colo Colo enfrenta el que, hasta ahora, es su último amistoso de pretemporada. Este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas, el Cacique enfrenta a Peñarol antes de hacer su debut oficial en la Liga de Primera.

Fernando Ortiz ha preparado varias novedades, dejando atrás el 3-5-2 para probar un 4-3-3 con el que podría enfrentar a Deportes Limache en unos días más. El rival no le hará fácil la tarea y promete amargar aún más la preparación del Eterno Campeón, que no ha ganado ningún partido en Uruguay.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Colo Colo vs. Peñarol