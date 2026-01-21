Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo vs Peñarol – Minuto a minuto, dónde ver y resultado del partido amistoso

El Cacique juega su último duelo en la Serie Río de La Plata enfrentando al Manya. Revisa todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Colo Colo y Peñarol se vuelven a ver las caras en su último partido en la Serie Río de La Plata.
Colo Colo enfrenta el que, hasta ahora, es su último amistoso de pretemporada. Este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas, el Cacique enfrenta a Peñarol antes de hacer su debut oficial en la Liga de Primera.

Fernando Ortiz ha preparado varias novedades, dejando atrás el 3-5-2 para probar un 4-3-3 con el que podría enfrentar a Deportes Limache en unos días más. El rival no le hará fácil la tarea y promete amargar aún más la preparación del Eterno Campeón, que no ha ganado ningún partido en Uruguay.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Colo Colo vs. Peñarol

Publicidad

LA URGENCIA DE UN TRIUNFO PRESIONA

Colo Colo disputará su último amistoso en Uruguay, donde hasta ahora no ha conseguido triunfos. Pese a que le ganó a Olimpia en penales, el partido fue un 0 a 0. Después vino un duelo con la Universidad de Concepción a puertas cerradas donde tampoco celebraron y Alianza Lima dio el golpe letal. El lunes, en otro duelo de entrenamiento, Montevideo City Torque alargó la mala racha.

COLO COLO HACE NOTICIA EN EL MERCADO

El Cacique está trabajando en la salida de Lucas Cepeda mientras le busca un reemplazante. El arco también es tema, donde tomaron contacto con un nombre para presionar a Fernando De Paul.

¡EL CACIQUE "CIERRA" SU PRETEMPORADA!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas, Colo Colo finaliza su participación en la Serie Río de La Plata enfrentando a Peñarol. Todo lo que pase en la previa, durante y post partido lo podrás seguir junto a nosotros.

