Último desafío de Colo Colo en la Serie Río de La Plata. Este miércoles los albos vuelven a la acción enfrentando a Peñarol de Uruguay en su último partido amistoso en tierras charrúas.

El Cacique buscará cambiar la imagen dejada en la derrota por 3-2 sobre Alianza Lima y para ello Fernando Ortiz prepara una serie de cambios, el más importante, volver al esquema de 4-3-3, mismo que utilizó en su arribo al cuadro albo en el cierre de la temporada 2025, además de varios cambios de nombres propios en el XI titular.

Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de este importante encuentro, horario, transmisión y mucho más en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Peñarol hoy?

El enfrentamiento animado por Colo Colo y Peñarol por la Serie Río de La Plata a jugarse este miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Peñarol por TV y ONLINE por la Serie Río de La Plata?

Para mala suerte de los fanáticos chilenos, el encuentro entre Colo Colo y Peñarol no irá por TV y la única opción de verlo completamente en vivo, será a través de la transmisión ONLINE de la plataforma Disney+ , exclusivo para suscriptores de su plan Premium.

El plan Premium de Disney+ lo puedes contratar mediante el sitio web disneyplus.com, pagando una suscripción de $14.190 por mes.

Colo Colo y Peñarol se miden este miércoles en su último partido por la Serie Río de La Plata. (Foto: Serierdelp)

Probable formación de Colo Colo contra Peñarol para hoy:

Tras la sorpresiva derrota ante Alianza Lima, Ortiz volvería a utilizar el esquema de 4-3-3 ante Peñarol, formando con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en la zona del mediocampo; para dejar en ataque a Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.