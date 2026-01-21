La impactante tragedia que afecta al país con los incendios forestales no deja a nadie al margen, por lo mismo Colo Colo busca la forma de devolver un poco de alegría a los damnificados.

En ese sentido, ya han dispuesto de un lugar en el estadio Monumental como centro de acopio, de manera de que los hinchas puedan colaborar con los más necesitados en este momento.

Pero no es la única idea que tienen en mente, porque, pese a estar de pretemporada en Uruguay, se las ingenian para planificar un evento en busca de poder dar una mano con el sur del país.

Así al menos lo reveló Patricio Yáñez, quien reveló que se busca rival para poder jugar un amistoso el fin de semana en Macul, para que todo vaya en ayuda de los chilenos que están sufriendo.

Los albos buscan colaborar con los chilenos que quedaron en la calle. Foto: Javier Torres/Aton Chile

Colo Colo se pone con los chilenos

Fue en la edición matinal de Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez destapó el plan que tiene Colo Colo, de manera de ayudar con la lamentable tragedia.

“Colo Colo busca un rival para el fin de semana, intentan un partido amistoso que genere recursos y ayuda para la gente del sur”, sorprendió a todos en el program.

“Me lo contaron, se está viendo, se busca rival, pero es la forma o la idea que tiene Colo Clo de colaborar para la gente que está viviendo el drama de los incendios forestales”, detalló.

Colo Colo juega esta noche ante Peñarol, por el último compromiso de la Serie Río de La Plata, para luego trasladarse al país y poder terminar la pretemporada de la mano de Fernando Ortiz.

