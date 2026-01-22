Colo Colo cerró su participación en la Serie Río de La Plata con un triunfo en penales frente a Peñarol. En Uruguay, Gabriel Maureira, joven golero del Cacique, tuvo la oportunidad de debutar.

El portero de 18 años entró en los últimos minutos del tiempo reglamentario para reemplazar a Fernando de Paul y así comenzar a mostrarse en el primer equipo. Respondió con buenas intervenciones y un tapadón, además de evitar uno de los remates en la tanda de penales que terminó 4-3.

Los albos mostraron todo su orgullo. “¡Qué lindo debut, Gabo! Gabriel Maureira sumó sus primeros minutos con la camiseta del Cacique e ingresó en el tramo final del partido, siendo protagonista en la definición a penales“, publicaron en redes sociales.

Quién es Gabriel Maureira, el joven arquero que se luce en Colo Colo

Gabriel Maureira fue el portero titular de Colo Colo Proyección durante la temporada 2025, tomando protagonismo cuando Eduardo Villanueva subió al primer equipo tras la salida de Brayan Cortés.

En junio, se lució tapando dos tiros en el Superclásico contra U. de Chile por los octavos de final de la Copa Futuro.

Es un golero de más de 1.90m de estatura, que llegó a Colo Colo a través de una prueba masiva realizada en 2021. En ese año, fue uno de los tres elegidos de la categoría 2007 para sumarse a las series juveniles del Cacique en el Monumental.

Con los albos, disputó la Copa Libertadores Sub 20 en 2024. Un año después, fue uno de los tres goleros de la Roja en el Sudamericano Sub 20 y más tarde en el Mundial Sub 20 que se disputó en nuestro país, aunque no sumó minutos.