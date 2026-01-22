Es tendencia:
Colo Colo

DT analiza el puesto que le saca canas a Fernando Ortiz en Colo Colo: “No han dado el ancho…”

La pretemporada del Cacique finaliza y se pueden hacer los primeros análisis, con una zona de la cancha que genera dudas en los albos.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz se complica en Colo Colo.
Fernando Ortiz se complica en Colo Colo.

Los partidos de pretemporada de Colo Colo llegaron a su fin, porque se acabó la participación de los albos en la Serie Rio de La Plata.

El Cacique no sumó ninguna victoria en cancha, ya que igualó ante Olimpia y Peñarol, además cayó frente a Alianza Lima, por lo que se pueden realizar las primeras consideraciones futbolísticas.

Uno de los puestos que genera dudas en Colo Colo es el lateral izquierdo, donde jugaron Erick Wiemberg, Cristián Riquelme y Diego Ulloa, y ninguno de ellos y generan dudas de cara al arranque de la Liga de Primera.

Pillo Vera critica a los laterales izquierdos de Colo Colo

Para analizar el rendimiento de los marcador izquierdos de Colo Colo en RedGol llamamos a Jaime Vera, ex volante del Cacique y que viene de ser el DT campeón de la Segunda División con Puerto Montt.

El Pillo cree que Blanco y Negro podría invertir en un lateral, sin embargo, se cuestiona de inmediato porque cree que el elenco popular debería formar a un jugador para dicho puesto.

“Los laterales izquierdos hoy en día no son tan caros como los delanteros o los mediocampistas ofensivos. Yo creo que se puede buscar un futbolista por esa banda“, explicó.

Cristián Gutiérrez no convence en Colo Colo.

Cristián Gutiérrez no convence en Colo Colo. Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport

Luego, Vera matizó: “lo que me pregunto es como Colo Colo no forma un lateral para darle tiraje. Lamentablemente los laterales no han dado el ancho. Esperemos que en esta temporada empiece a rendir el chico (Diego) Ulloa y que Colo Colo no tenga que gastar plata en ese puesto con un futuro fichaje”.

Por ahora, Fernando Ortiz no tiene a un lateral izquierdo titular para el debut de Colo Colo por la Liga de Primera, que será el sábado 31 de enero ante Deportes Limache en Valparaíso.

