Los amistosos de pretemporada en Uruguay son historia para Colo Colo, que cerró su participación en la Serie Río de La Plata con una victoria en una pésima tanda de penales sobre Peñarol.

El Cacique vuelve a Santiago tras su periplo por Montevideo y el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, saca conclusiones luego de los tres partidos jugados en territorio charrúa, donde no pudo ganar en los 90 minutos.

El Tano tiene que tomar decisiones sobre el esquema táctico que va a utilizar para la temporada 2026, debido a que el debut de Colo Colo en la Liga de Primera se acerca, ya que está pactado para el 31 de enero en Valparaíso ante Deportes Limache.

ver también Mercado de fichajes: el inesperado trueque que puede darle a Colo Colo a su refuerzo más querido

Pato Yáñez entierra la línea de tres en Colo Colo

El DT argentino de los albos cambió el esquema para el partido ante Peñarol, ya que dejó en el pasado la línea de tres defensores y jugó con un sistema de 1-4-3-3, lo que hizo ver mejor a su equipo.

Esta situación fue analizada por el ex delantero de Colo Colo Patricio Yáñez, quien dijo fuerte y claro en radio Agricultura que el Tano se tiene que olvidar para siempre de la línea de tres defensores.

“Colo Colo saca conclusiones. Yo diría chao a la línea de tres, salvo que quiera en un momento determinado, jugando de visita, meter cinco defensores, que es una opción siempre válida”, dijo el Pato.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal volvió a jugar como volante en Colo Colo. Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport

Luego, analizó la situación de Arturo Vidal, quien pasó a jugar de defensor a volante, su puesto habitual, señalando que tiene que ser el contención del elenco popular.

“Vidal jugando de 6 está, no hay otro que lo pueda superar en este puesto. Pavez no está. Ni Alarcón ni Méndez son el volante de contención de Colo Colo. Tengo la impresión que Ortiz va a contar con Vidal”, cerró Patricio Yáñez.

Publicidad

Publicidad