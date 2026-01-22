Los amistosos en Uruguay se acabaron para Colo Colo, que este miércoles empató 1-1 ante Peñarol y le ganó por 4-3 en una muy mala tanda de penales, donde cada equipo pateó 9 disparos cada uno.

Los albos regresan al país y se enfocan en su estreno en la Liga de Primera, debido a que resta poco más de una semana para que se midan ante Deportes Limache el 31 de enero en Valparaíso.

El inicio del torneo está encima, y como es habitual, en Blanco y Negro aún no cierran todos los fichajes para Colo Colo, y justamente este jueves habrá una fundamental reunión de directorio.

El trueque que plantea Colo Colo para su fichaje más pedido

El puesto que más ha pedido reforzar el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es el de arquero, debido a que pide un meta con experiencia para que le compita a Fernando de Paul.

El escogido para llegar al Monumental es el portero Sebastián Pérez, quien tiene contrato vigente con Palestino, por lo que ByN está estudiando fórmulas para convencer a los árabes y quedarse con el meta de 35 años.

Sebastián Pérez se acerca a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El periodista Christopher Brandt dio a conocer en ESPN que existe una fuerte chance de que Colo Colo ofrezca dinero y la cesión del joven golero Eduardo Villanueva al cuadro de colonia, para quedarse con los servicios del Zanahoria.

La situación se puede definir este mismo jueves, en la reunión de directorio que tiene pactada Blanco y Negro a partir de las 17:00 horas.