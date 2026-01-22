Es tendencia:
Mercado de fichajes: el inesperado trueque que puede darle a Colo Colo a su refuerzo más querido

En Blanco y Negro se apuran para responder a los requerimientos del entrenador Fernando Ortiz, a casi una semana del inicio de la Liga.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo sigue buscando refuerzos.
Los amistosos en Uruguay se acabaron para Colo Colo, que este miércoles empató 1-1 ante Peñarol y le ganó por 4-3 en una muy mala tanda de penales, donde cada equipo pateó 9 disparos cada uno.

Los albos regresan al país y se enfocan en su estreno en la Liga de Primera, debido a que resta poco más de una semana para que se midan ante Deportes Limache el 31 de enero en Valparaíso.

El inicio del torneo está encima, y como es habitual, en Blanco y Negro aún no cierran todos los fichajes para Colo Colo, y justamente este jueves habrá una fundamental reunión de directorio.

El trueque que plantea Colo Colo para su fichaje más pedido

El puesto que más ha pedido reforzar el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es el de arquero, debido a que pide un meta con experiencia para que le compita a Fernando de Paul.

El escogido para llegar al Monumental es el portero Sebastián Pérez, quien tiene contrato vigente con Palestino, por lo que ByN está estudiando fórmulas para convencer a los árabes y quedarse con el meta de 35 años.

El periodista Christopher Brandt dio a conocer en ESPN que existe una fuerte chance de que Colo Colo ofrezca dinero y la cesión del joven golero Eduardo Villanueva al cuadro de colonia, para quedarse con los servicios del Zanahoria.

La situación se puede definir este mismo jueves, en la reunión de directorio que tiene pactada Blanco y Negro a partir de las 17:00 horas.

