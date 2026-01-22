Colo Colo cerró su participación en la Serie Río de La Plata con un triunfo en penales sobre Peñarol. Fue una insólita y extendida definición desde los 12 pasos, donde Cristián Zavala se robó la atención.

Los albos patearon un total de nueve penales para poder quedarse con una victoria por 4-3. Ambos equipos fallaron una gran cantidad de tiros, aunque el lanzamiento que erró el delantero fue el peor de todos.

El jugador que volvió al Cacique desde Coquimbo Unido intentó un lanzamiento a lo Panenka, pero le pegó muy mal. Inmediatamente después, se lanzó al piso a un lado del arco, acusando una lesión en una pierna.

¿Qué pasó? Más tarde, Fernando Ortiz habló con la prensa sobre la insólita situación. “Cris tenía un problema. Entiendo el querer lanzar un penal; es su locura y ansiedad, pero yo creo que su emoción lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando, ojalá no sea nada grave“, declaró.

Cristián Zavala se hace viral por insólito penal en Colo Colo

La imagen de Cristián Zavala fue tan llamativa que inmediatamente comenzó a recorrer las redes sociales. Cuentas de varios lados del mundo difundieron el registro del fallido penal a lo Panenka del jugador de Colo Colo.

La jugada ha sido comparada con el tiro a lo Panenka de Brahim Díaz en la final de la Copa de África, que dejó a Marruecos sin título ante Senegal hace solo unos días.