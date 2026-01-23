El promedio de edad de los planteles de la Liga de Primera deja contrastes marcados y también pone bajo la lupa a los equipos grandes. Entre experiencia, recambio y proyectos a largo plazo, cinco clubes destacan por estar en los extremos o por su peso histórico en el torneo.

Según Transfermarkt el primer puesto del ranking aparece Deportes Concepción, que lidera como el plantel con mayor promedio de edad del campeonato, alcanzando los 29 años. El elenco penquista apuesta fuerte por la experiencia y se instala como el equipo más veterano de la Liga de Primera.

En el otro extremo está Audax Italiano, que ocupa el puesto 16, siendo el último del listado y el club con el menor promedio de edad, con 24,7 años. El cuadro itálico confirma su perfil formador y su estrategia basada en juventud y proyección.

Los equipos que están en ambos extremos

¿Y los tres grandes?

Dentro de los llamados tres grandes, Universidad de Chile es el que aparece más arriba. El conjunto azul se ubica en el segundo lugar del ranking, con un promedio de 28,4 años, quedando solo por detrás de Deportes Concepción y apostando por un plantel mayoritariamente experimentado.

Más abajo aparece Universidad Católica, que se instala en el cuarto puesto, con un promedio de 27,9 años. Los cruzados se mantienen en la zona alta del ranking, reflejando un plantel maduro y con recorrido competitivo.

Finalmente, Colo-Colo se ubica en el décimo puesto, con 26,8 años de promedio. El Cacique queda en la mitad de la tabla, lejos de los más veteranos, pero tampoco entre los más jóvenes, mostrando un equilibrio entre experiencia y renovación.

¿Cómo queda el ranking?