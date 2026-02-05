Este mediocampista zurdo tuvo una experiencia en la U de Chile, donde llegó expresamente pedido por Sebastián Beccacece varios años antes de jugar para la UC. Arribó al Centro Deportivo Azul desde Deportes Concepción en julio de 2016. Estuvo una campaña en los azules.

Las referencias son para Juan Leiva, quien hoy en día es una pieza fundamental en O’Higgins de Rancagua, cuadro con el que consiguió un boleto rumbo a la Copa Libertadores con el 3° lugar que el equipo que dirigía Francisco Meneghini logró en la Liga de Primera 2025.

En una conversación con ESPN, Leiva repasó su trayectoria, particularmente las estadías en esos clubes grandes. “Tengo la autocrítica a full. Las veces que tuve la oportunidad de dar el salto no lo hice de la mejor manera. Siempre entregué lo mejor, a veces las cosas no se me dieron”, aseguró el chillanejo de 32 años.

Juan Leiva en la Universidad de Chile: jugó 17 partidos, anotó un gol y dio una asistencia. (Ramon Monroy/Photosport).

“Cuando fui a la U era más chico. Me lleva Sebastián, luego él se va y se me hizo más difícil. Y cuando fui a la Católica venía de La Calera, donde el profe (Juan Pablo) Vojvoda me daba más libertad de movimiento”, describió Leiva sobre el rol que cumplía con el DT argentino en los Cementeros que fueron subcampeones detrás de los Cruzados, quienes campeonaron con Ariel Holan en la banca.

Juan Leiva disputó 65 partidos en Universidad Católica. (Andres Pina/Photosport).

Juan Leiva admite que pudo dar más en la U de Chile y la UC

Para Juan Leiva, la misión que le encomendaron en la UC fue muy distinta a la que hizo en la U de Chile, donde llegó casi como un extremo desde el León de Collao. Pero con el correr de los años, el zurdo centralizó su posición y se hizo un volante interior de mucho recorrido.

Algo que él sabe que puede explotar mucho en cada partido. Pero que no pudo desarrollar de la mejor manera en la precordillera. “En la UC jugaba más encajonado como se dice. Tenía el despligue físico como una de mis fortalezas”, apuntó Leiva.

Juan Leiva festeja uno de los dos goles que anotó en la UC. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Y tenía que moverme más ordenado. Esas cosas me costaron, por eso no saqué mi mejor versión. Jugué harto, no logré tener continuidad de partidos, competía con tremendos jugadores”, dijo también el ex Audax Italiano, Cobreloa y Ñublense.

Por lo pronto, Leiva está enfocado en la 2° fecha de O’Higgins luego del debut triunfal ante Deportes Concepción, club donde surgió como futbolista. Este sábado 7 de febrero, el Capo de Provincia será local ante Deportes La Serena a contar de las 18 horas.

Revisa el compacto del 2-1 de O’Higgins a Deportes Concepción

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

O’Higgins comenzó con tres puntos en el bolsillo y quedó en la parte alta de la tabla de posiciones en la Liga de Primera al cabo de una fecha.

