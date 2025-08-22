Hugo González y Luis Pérez debutan este viernes como dupla técnica interina de Colo Colo tras la dilatada salida de Jorge Almirón en la banca del Cacique. Los entrenadores albos dirigirán hoy frente a Palestino y seguramente estarán al frente en el Superclásico contra Universidad de Chile.

Mientras, Blanco y Negro busca urgente al reemplazante de Almirón, con la convicción de encontrar un entrenador de pergaminos y experiencia internacional.

Uno de ellos, y candidato favorito del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, era el argentino Juan Pablo Vojvoda, quién hace unos días dejó de ser el entrenador de Fortaleza.

Candidato de Colo Colo se pone el buzo del Santos

Sin embargo, Vojvoda no llegará a Colo Colo y quedó totalmente descartado desde ya tras ser anunciado oficialmente este viernes como nuevo DT del Santos de Neymar.

“¡Bienvenido Vojvoda! El Santos Futebol Clube ha acordado la contratación de Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador de su equipo profesional. El acuerdo, firmado este viernes (22), marca la llegada del técnico a Peixão con un contrato hasta finales de 2026“, publicó el cuadro brasileño.

El cordobés de 50 años fue defensa como jugador y en su carrera como DT registraba pasos por las bancas de Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Unión La Calera y Fortaleza.

Sin Vojvoda, Colo Colo reduce la lista de candidato a asumir la banca del Cacique. En el estadio Monumental aún interesan los regresos de Gustavo Quinteros y Pablo Guede, además de la opción de Pablo Vitamina Sánchez.