Con una gran sorpresa: la primera formación de Colo Colo en la era Hugo González y Luis Pérez

Los albos se miden ante Palestino en La Cisterna tras la salida del entrenador argentino y la llegada de los interinos.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo juega un partido clave ante Palestino.
Colo Colo juega un partido clave ante Palestino.

Colo Colo vivió una semana intensa, porque se quedó sin entrenador tras el despido de Jorge Almirón y tiene que afrontar el final de la Liga de Primera con otro staff técnico.

Por ahora, el cuadro albo no tiene un cuerpo técnico titular, sino que asumieron técnicos interinos, porque Hugo González y Luis Pérez se hicieron cargo del equipo.

Los entrenadores momentáneos tienen un debut casi de inmediato, porque este mismo viernes se miden ante Palestino desde las 15:00 horas en La Cisterna.

La formación de Colo Colo vs Palestino

Colo Colo se tiene que olvidar rápido de Jorge Almirón y tiene un partido clave ante los árabes, donde tiene que ganar si quiere luchar por un cupo para copas internacionales.

La dupla técnica de González-Pérez ya tomó una decisión fuerte en la formación titular, porque vuelve Esteban Pavez a ser de la partida, quien venía siendo suplente con el DT argentino.

La formación de Colo Colo.

La formación de Colo Colo.

De esta forma el once de Colo Colo es con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Lucas Cepeda y Javier Correa.

