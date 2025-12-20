Universidad de Chile ya conoció su suerte en la fase previa de Copa Sudamericana 2026. En un duelo al todo o nada, en el mes de marzo recibirán a Palestino en el Estadio Nacional, por un lugar en la fase de grupos.

A la espera de que la Conmebol oficialice la fecha en que se dispute el encuentro, que se deberá disputar a puertas cerradas pues todavía rige el castigo impuesto tras la barbarie de Avellaneda, el organismo le dará una mano a los azules.

Es que el ente rector del fútbol sudamericano le entregará un millonario premio a la U de Chile como forma de compensación por no poder jugar con público su duelo por Copa Sudamericana. Pero no será el único club chileno que reciba dinero de la Conmebol.

El premio que Conmebol le dio a la U por jugar Sudamericana

Al disputarse el encuentro entre azules y árabes en el Estadio Nacional, o en el recinto donde decida el club laico ser local, la entidad que preside Alejandro Domínguez le entregará un cheque por US$225 mil dólares ($204 millones de pesos).

El tema es que la Conmebol le dará más dinero a Palestino que a la U, pues la escuadra de La Cisterna recibirá US$250 mil dólares ($227 millones) como compensación por no jugar de local en la serie a partido único por Copa Sudamericana.

De igual forma que estos dos elencos, tanto Cobresal como Audax Italiano, los otros representantes nacionales en el torneo continental, también recibirán sumas similares, donde los de La Florida recibirán más que los Legionarios por el mismo concepto anterior.

¿Cómo le fue a los azules a nivel internacional en 2025?

Tras no pasar de la fase de grupos en Copa Libertadores, U de Chile disputó Sudamericana donde superó a Guaraní (en Playoffs), Independiente (octavos de final) y Alianza Lima (cuartos), antes de caer en semifinales con Lanús. Ahí recibió el castigo de Conmebol por el comportamiento de sus hinchas.

