Ya es oficial: la Copa Chile 2026 tiene definidos los ocho grupos para la competencia que reúne a los equipos de Primera A y Primera B, en lucha por el largo y bello trofeo del certamen, más camino a competencia internacional.
A destacar, el campeón vigente de la Primera División, Coquimbo Unido, encabeza el Grupo A junto a San Marcos de Arica, Deportes Iquique y Deportes Limache.
En el Grupo B, Universidad Católica integra la zona con Deportes Copiapó, San Luis de Quillota y Everton. Universidad de Chile integra el Grupo D junto a Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.
ver también
Confirmado: la Copa Chile 2026 ya tiene fecha de inicio
La U en Zona Norte con la UC; Colo Colo en Zona Sur
Colo Colo encabeza el Grupo E con Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins, mientras Huachipato (campeón vigente de la Copa Chile), lidera el Grupo H de Deportes Temuco, Deportes Puerto Montt y Deportes Concepción.
El campeón de Primera B y recién ascendido a la Liga de Primera, Universidad de Concepción, enfrentará a Rangers, Curicó Unido y Ñublense.
ver también
Unión Española inicia la temporada fuera del Santa Laura: Iría al estadio de un clásico rival
Grupos Copa Chile 2026
Zona Norte
Grupo A
-San Marcos de Arica
-Deportes Iquique
-Coquimbo Unido
-Deportes Limache
Grupo B
-Deportes Copiapó
-San Luis
-Universidad Católica
-Everton
Grupo C
-Deportes Antofagasta
-Cobreloa
-Cobresal
-Deportes La Serena
Grupo D
-Unión San Felipe
-Santiago Wanderers
-Universidad de Chile
-Unión La Calera
Zona Sur
Grupo E
-Deportes Recoleta
-Unión Española
-Colo Colo
-O’Higgins
Grupo F
-Rangers
-Curicó Unido
-Ñublense
-Universidad de Concepción
Grupo G
-Deportes Santa Cruz
-Magallanes
-Palestino
-Audax Italiano
Grupo H
-Deportes Temuco
-Deportes Puerto Montt
-Huachipato
-Deportes Concepción