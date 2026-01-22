Ya es oficial: la Copa Chile 2026 tiene definidos los ocho grupos para la competencia que reúne a los equipos de Primera A y Primera B, en lucha por el largo y bello trofeo del certamen, más camino a competencia internacional.

A destacar, el campeón vigente de la Primera División, Coquimbo Unido, encabeza el Grupo A junto a San Marcos de Arica, Deportes Iquique y Deportes Limache.

En el Grupo B, Universidad Católica integra la zona con Deportes Copiapó, San Luis de Quillota y Everton. Universidad de Chile integra el Grupo D junto a Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.

La U en Zona Norte con la UC; Colo Colo en Zona Sur

Colo Colo encabeza el Grupo E con Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins, mientras Huachipato (campeón vigente de la Copa Chile), lidera el Grupo H de Deportes Temuco, Deportes Puerto Montt y Deportes Concepción.

El campeón de Primera B y recién ascendido a la Liga de Primera, Universidad de Concepción, enfrentará a Rangers, Curicó Unido y Ñublense.

Grupos Copa Chile 2026

Zona Norte

Grupo A

-San Marcos de Arica

-Deportes Iquique

-Coquimbo Unido

-Deportes Limache

Grupo B

-Deportes Copiapó

-San Luis

-Universidad Católica

-Everton

Grupo C

-Deportes Antofagasta

-Cobreloa

-Cobresal

-Deportes La Serena

Grupo D

-Unión San Felipe

-Santiago Wanderers

-Universidad de Chile

-Unión La Calera

Zona Sur

Grupo E

-Deportes Recoleta

-Unión Española

-Colo Colo

-O’Higgins

Grupo F

-Rangers

-Curicó Unido

-Ñublense

-Universidad de Concepción

Grupo G

-Deportes Santa Cruz

-Magallanes

-Palestino

-Audax Italiano

Grupo H

-Deportes Temuco

-Deportes Puerto Montt

-Huachipato

-Deportes Concepción