Fútbol Chileno

¡Oficial! La Copa Chile 2026 tiene definidos los grupos con Colo Colo y U de Chile a la cabeza

La Copa Chile confirmó los grupos de la edición 2026 y no hay novedades: son los mismos que se habían filtrado hace unas semanas. Acá están los rivales.

Por Diego Jeria

Oficial: los grupos de la Copa Chile 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTOficial: los grupos de la Copa Chile 2026.

Ya es oficial: la Copa Chile 2026 tiene definidos los ocho grupos para la competencia que reúne a los equipos de Primera A y Primera B, en lucha por el largo y bello trofeo del certamen, más camino a competencia internacional.

A destacar, el campeón vigente de la Primera División, Coquimbo Unido, encabeza el Grupo A junto a San Marcos de Arica, Deportes Iquique y Deportes Limache.

En el Grupo B, Universidad Católica integra la zona con Deportes Copiapó, San Luis de Quillota y Everton. Universidad de Chile integra el Grupo D junto a Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.

La U en Zona Norte con la UC; Colo Colo en Zona Sur

Colo Colo encabeza el Grupo E con Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins, mientras Huachipato (campeón vigente de la Copa Chile), lidera el Grupo H de Deportes Temuco, Deportes Puerto Montt y Deportes Concepción.

El campeón de Primera B y recién ascendido a la Liga de Primera, Universidad de Concepción, enfrentará a Rangers, Curicó Unido y Ñublense.

Grupos Copa Chile 2026

Zona Norte

Grupo A
-San Marcos de Arica
-Deportes Iquique
-Coquimbo Unido
-Deportes Limache

Grupo B
-Deportes Copiapó
-San Luis
-Universidad Católica
-Everton

Grupo C
-Deportes Antofagasta
-Cobreloa
-Cobresal
-Deportes La Serena

Grupo D
-Unión San Felipe
-Santiago Wanderers
-Universidad de Chile
-Unión La Calera

Zona Sur

Grupo E
-Deportes Recoleta
-Unión Española
-Colo Colo
-O’Higgins

Grupo F
-Rangers
-Curicó Unido
-Ñublense
-Universidad de Concepción

Grupo G
-Deportes Santa Cruz
-Magallanes
-Palestino
-Audax Italiano

Grupo H
-Deportes Temuco
-Deportes Puerto Montt
-Huachipato
-Deportes Concepción

