Universidad de Chile cuenta con cuatro nuevos fichajes con miras a la temporada 2026, a la espera de definir si irán por alguno más o si cerrarán su presencia en el mercado de fichajes. Hoy tiene en sus filas a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

En vista de lo anterior, uno de los temas que debe solucionar su ahora entrenador Francisco Meneghini es qué futbolista le permitirá cumplir con la regla de minutos con jugadores Sub 21, donde quienes aparecen para aquello son el lateral Diego Vargas y el delantero Ignacio Vásquez.

¿Qué tienen que ver estos dos tópicos? En apariencia, absolutamente nada. Sin embargo, la realidad es que U de Chile tiene un problema gigantesco que une ambos temas. Según el medio partidario La Voz Azul, la mismísima FIFA les tiene frenada una nueva contratación.

FIFA bloquea fichaje en U de Chile

La historia nos remonta hasta el mes de julio del 2025. En esa ocasión, la institución logró llegar a un acuerdo con el club Western Sydney Wanderers de Australia, para conseguir los servicios de una auténtica “joya”.

Se trata del central Samuel Pérez, categoría 2010, quien todavía no puede jugar partidos oficiales con la U de Chile, ya que según la publicación, desde la FIFA “no entregan la documentación requerida para cerrar la operación, trámite que se ha vuelto engorroso”.

La razón detrás de esto, agrega el medio partidario, es que “si bien existe un acuerdo total entre los clubes, se trata de un traspaso internacional de un jugador menor de edad, pese a que cuenta con pasaporte chileno”. A raíz de esto, no puede disputar el Campeonato de Fútbol Joven.

Samuel Pérez, la “joya” de la U que no puede jugar por culpa de la FIFA (La Voz Azul)

¿Quién es Samuel Pérez?

Según los datos que posee Universidad de Chile, el central mide 1.88 metros de estatura, es zurdo, de padre chileno y madre española, tiene la posibilidad de jugar por las selecciones de Australia, España y Chile. En nuestro país, estuvo a prueba además de la U en Unión Española, Colo Colo y Católica.

¿Cuándo juega el “Bulla”?

Universidad de Chile jugará la “Noche Crema” ante Universitario de Perú, este sábado 24 de enero desde las 23:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

