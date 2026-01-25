Uno de los equipos que vuelve a la Liga de Primera tras años en el ascenso es Universidad de Concepción, que viene de ser el campeón de la Primera B.

El elenco penquista se rearma para su retorno a la categoría de honor y partió por la banca, porque ahora es dirigido por el argentino Juan Cruz Real, tras la partida de Cristián Muñoz a Palestino.

El Campanil no quiere pasar zozobras en su regreso a Primera, es por ello que se refuerza de gran manera y este domingo anunció la llegada de un jugador que defendió la camiseta de la selección chilena en 2025.

La U de Conce confirma el fichaje de Ariel Uribe

Durante este domingo el volante ofensivo Ariel Uribe confirmó su salida de Unión Española, y horas después se supo que su equipo iba a ser Universidad de Concepción.

“Bienvenido al único Campeón de Concepción, Chuky. Ariel Uribe es nuevo jugador de Universidad de Concepción. El volante ofensivo y extremo de 26 años, se suma al Campanil para potenciar el ataque”, publicó el cuadro estudiantil en sus redes sociales.

La U de Conce será la quinta camiseta del ex seleccionado chileno, tras sus pasos por Santiago Wanderers, Monarcas Morelia, Deportes Antofagasta y Unión Española.

El equipo de Concepción se arma con todo y Ariel Uribe se suma como fichaje a Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva, Pablo Parra, Leonel González, Antonio Díaz y Cristhofer Mesías.